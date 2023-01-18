https://crimea.ria.ru/20230118/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-18-yanvarya-1126464911.html
Главные события и заявления дня: 18 января
Главные события и заявления дня: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Главные события и заявления дня: 18 января
Крушение вертолета в Броварах Киевской области. Чем обусловлена победа России в спецоперации – ответил Владимир Путин и Михаил Мишустин. Лавров оценил... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T21:57
2023-01-18T21:57
2023-01-18T21:57
главное за день
россия
общество
политика
владимир путин (политик)
михаил мишустин
сво
донецкая народная республика (днр)
крушение вертолета в броварах
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крушение вертолета в Броварах Киевской области. Чем обусловлена победа России в спецоперации – ответил Владимир Путин и Михаил Мишустин. Лавров оценил "готовность" Запада к переговорам по Украине. Развитие ситуации вокруг дела Касема.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия в Броварах Киевской областиВ Броварах Киевской области возле детского сада и жилого дома упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали 25 человек, включая 11 детей. Все они госпитализированы в больницу.В МВД Украины уточнили, что на борту находилось руководство министерства внутренних дел страны – Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.В качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.В этот же день кабинет министров Украины назначил начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем главы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра.Сергей Лавров оценил "готовность" Запада к переговорам по УкраинеРоссия готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам об урегулировании на Украине, но пока их не поступало, а заявления представителей западных стран по этому поводу – "от лукавого"."Вся эта болтовня западная, что они-то готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) – все это от лукавого. Какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу? Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться", - сказал министр на пресс-конференции.Денис Пушилин рассказал о потерях ВСУ в ДНРТочных цифр о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Соледара пока нет, но можно сказать, что они исчисляются тысячами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Количество взятых в плен военнослужащих ВСУ врио главы ДНР также не назвал, но отметил, что среди них есть и иностранные наемники.При этом добровольческие отряды при поддержке подразделений Вооруженных сил взяли под контроль важный населенный пункт Соль под Соледаром.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это позволит перерезать основные пути снабжения ВСУ по направлению Артемовск – Северск. Дело КасемаСуд отказал в апелляции и оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Вместе с тем защита Касема заявила о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека.Главные тезисы Мишустина по СВОПремьер Михаил Мишустин выступил на заседании координационного совета по обеспечению вооруженных сил России и заявил о необходимости непрерывно наращивать мощности предприятия оборонно-промышленного комплекса и улучшать характеристики выпускаемой продукции.Также он указал на необходимость оказания всех видов поддержки гражданам, участвующим в спецоперации, особое внимание уделят лекарственному обеспечению военных.Путин выразил уверенность в победе России в спецоперацииРоссийская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет уверенность в победе России в спецоперации, заявил он во время визита на "Обуховский завод", входящий в состав в концерн "Алмаз-Антей".Президент также назвал ряд факторов, которые внушают уверенность в победном результате, среди них единство, сплоченность многонационального российского народа, мужество и героизм участников спецоперации и работа ОПК.
https://crimea.ria.ru/20230118/pri-krushenii-vertoleta-v-brovarakh-pogibli-14-chelovek--mchs-ukrainy-1126462232.html
https://crimea.ria.ru/20230118/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-esche-odin-vazhnyy-poselok-v-dnr-1126454900.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, россия, общество, политика, владимир путин (политик), михаил мишустин, сво, донецкая народная республика (днр), крушение вертолета в броварах, происшествия, сергей лавров
Главные события и заявления дня: 18 января
Главные события и заявления среды, 18 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крушение вертолета в Броварах Киевской области. Чем обусловлена победа России в спецоперации – ответил Владимир Путин и Михаил Мишустин. Лавров оценил "готовность" Запада к переговорам по Украине. Развитие ситуации вокруг дела Касема.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Трагедия в Броварах Киевской области
В Броварах Киевской области возле детского сада и жилого дома упал вертолет
. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали 25 человек, включая 11 детей. Все они госпитализированы в больницу.
В МВД Украины уточнили
, что на борту находилось руководство министерства внутренних дел страны – Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
В качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.
В этот же день кабинет министров Украины назначил
начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем главы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра.
Сергей Лавров оценил "готовность" Запада к переговорам по Украине
Россия готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам об урегулировании на Украине, но пока их не поступало, а заявления представителей западных стран по этому поводу – "от лукавого".
"Вся эта болтовня западная, что они-то готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) – все это от лукавого. Какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу? Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться", - сказал
министр на пресс-конференции.
Денис Пушилин рассказал о потерях ВСУ в ДНР
Точных цифр о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Соледара пока нет, но можно сказать, что они исчисляются тысячами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Количество взятых в плен военнослужащих ВСУ врио главы ДНР также не назвал, но отметил, что среди них есть и иностранные наемники.
При этом добровольческие отряды при поддержке подразделений Вооруженных сил взяли под контроль важный населенный пункт Соль под Соледаром.
Суд отказал
в апелляции и оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Вместе с тем защита Касема заявила о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Главные тезисы Мишустина по СВО
Премьер Михаил Мишустин выступил на заседании координационного совета по обеспечению вооруженных сил России и заявил
о необходимости непрерывно наращивать мощности предприятия оборонно-промышленного комплекса и улучшать характеристики выпускаемой продукции.
Также он указал на необходимость оказания всех видов поддержки гражданам, участвующим в спецоперации, особое внимание уделят лекарственному обеспечению военных.
Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации
Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет уверенность в победе России в спецоперации, заявил он во время визита на "Обуховский завод", входящий в состав в концерн "Алмаз-Антей".
Президент также назвал
ряд факторов, которые внушают уверенность в победном результате, среди них единство, сплоченность многонационального российского народа, мужество и героизм участников спецоперации и работа ОПК.