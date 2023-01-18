https://crimea.ria.ru/20230118/tragediya-s-vertoletom-v-brovarakh-pogibli-troe-detey-i-15-vzroslykh-1126452643.html

Трагедия с вертолетом в Броварах: что известно о погибших к этому часу

Трагедия с вертолетом в Броварах: что известно о погибших к этому часу - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Трагедия с вертолетом в Броварах: что известно о погибших к этому часу

При крушении вертолета в Броварах Киевской области погибли, по разным данным, от 15 до 18 человек, среди них дети. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T13:22

2023-01-18T13:22

2023-01-18T13:58

киев

авиакатастрофа

крушение вертолета в броварах

происшествия

украина

глава мвд украины денис монастырский

нацполиция украины

алексей кулеба

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. При крушении вертолета в Броварах Киевской области погибли, по разным данным, от 15 до 18 человек, среди них дети.Как сообщили в областной военной администрации, скончались 18 человек, еще 29 получили различные травмы и были госпитализированы.Однако данные о погибших и пострадавших расходятся. Так, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших и 25 пострадавших. Нацполиция заявила о смерти 16 человек и 22 госпитализированных. Информация уточняется.Авиакатастрофа в Броварах 18 январяЧП в Броварах произошло в среду утром. Возле детского сада упал вертолет, в результате чего погибли и пострадали люди, сообщил глава администрации Киевской области Алексей Кулеба. По информации Нацполиции, на борту рухнувшего вертолета госслужбы по чрезвычайным ситуациям находилось руководство МВД Украины – погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.Куда летел вертолет с руководством МВДРуководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из "горячих" точек страны. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Конечно, цель – по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", - заявил Тимошенко в эфире телеканала "Рада".Версии случившегося в БроварахОфис генпрокурора Украины рассматривает все возможные версии причин крушения вертолета в Броварах Киевской области, заявил украинский генпрокурор Андрей Костин."Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины", - написал Костин в своем Telegram-канале.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.Владимир Зеленский сообщил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией и другими структурами выяснить все обстоятельства произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20230118/glava-mvd-ukrainy-i-ego-zamestitel-pogibli-v-aviakatastrofe-v-brovarakh-1126447896.html

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киев, авиакатастрофа, крушение вертолета в броварах, происшествия, украина, глава мвд украины денис монастырский, нацполиция украины, алексей кулеба, владимир зеленский (президент украины)