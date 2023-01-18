https://crimea.ria.ru/20230118/tragediya-s-vertoletom-v-brovarakh-pogibli-troe-detey-i-15-vzroslykh-1126452643.html
Трагедия с вертолетом в Броварах: что известно о погибших к этому часу
Трагедия с вертолетом в Броварах: что известно о погибших к этому часу - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Трагедия с вертолетом в Броварах: что известно о погибших к этому часу
При крушении вертолета в Броварах Киевской области погибли, по разным данным, от 15 до 18 человек, среди них дети. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T13:22
2023-01-18T13:22
2023-01-18T13:58
киев
авиакатастрофа
крушение вертолета в броварах
происшествия
украина
глава мвд украины денис монастырский
нацполиция украины
алексей кулеба
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. При крушении вертолета в Броварах Киевской области погибли, по разным данным, от 15 до 18 человек, среди них дети.Как сообщили в областной военной администрации, скончались 18 человек, еще 29 получили различные травмы и были госпитализированы.Однако данные о погибших и пострадавших расходятся. Так, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших и 25 пострадавших. Нацполиция заявила о смерти 16 человек и 22 госпитализированных. Информация уточняется.Авиакатастрофа в Броварах 18 январяЧП в Броварах произошло в среду утром. Возле детского сада упал вертолет, в результате чего погибли и пострадали люди, сообщил глава администрации Киевской области Алексей Кулеба. По информации Нацполиции, на борту рухнувшего вертолета госслужбы по чрезвычайным ситуациям находилось руководство МВД Украины – погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.Куда летел вертолет с руководством МВДРуководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из "горячих" точек страны. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Конечно, цель – по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", - заявил Тимошенко в эфире телеканала "Рада".Версии случившегося в БроварахОфис генпрокурора Украины рассматривает все возможные версии причин крушения вертолета в Броварах Киевской области, заявил украинский генпрокурор Андрей Костин."Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины", - написал Костин в своем Telegram-канале.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.Владимир Зеленский сообщил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией и другими структурами выяснить все обстоятельства произошедшего.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, авиакатастрофа, крушение вертолета в броварах, происшествия, украина, глава мвд украины денис монастырский, нацполиция украины, алексей кулеба, владимир зеленский (президент украины)
Трагедия с вертолетом в Броварах: что известно о погибших к этому часу
В результате крушении вертолета в Броварах погибли более 15 человек и около 30 пострадали
13:22 18.01.2023 (обновлено: 13:58 18.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. При крушении вертолета в Броварах Киевской области погибли, по разным данным, от 15 до 18 человек, среди них дети.
Как сообщили в областной военной администрации, скончались 18 человек, еще 29 получили различные травмы и были госпитализированы.
"Число жертв возросло – 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", - говорится в сообщении администрации.
Однако данные о погибших и пострадавших расходятся. Так, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших и 25 пострадавших. Нацполиция заявила о смерти 16 человек и 22 госпитализированных. Информация уточняется.
Авиакатастрофа в Броварах 18 января
ЧП в Броварах
произошло в среду утром. Возле детского сада упал вертолет, в результате чего погибли и пострадали люди, сообщил глава администрации Киевской области Алексей Кулеба. По информации Нацполиции, на борту рухнувшего вертолета госслужбы по чрезвычайным ситуациям находилось руководство МВД Украины
– погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.
Куда летел вертолет с руководством МВД
Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из "горячих" точек страны. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Конечно, цель – по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", - заявил Тимошенко в эфире телеканала "Рада".
Версии случившегося в Броварах
Офис генпрокурора Украины рассматривает все возможные версии причин крушения вертолета в Броварах Киевской области, заявил украинский генпрокурор Андрей Костин.
"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины", - написал Костин в своем Telegram-канале.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.
Владимир Зеленский сообщил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией и другими структурами выяснить все обстоятельства произошедшего.