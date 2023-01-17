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Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию
Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию
Крым за минувший год освоил более 5 млрд рублей на реализацию национального проекта "Экология". Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T07:25
2023-01-17T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Крым за минувший год освоил более 5 млрд рублей на реализацию национального проекта "Экология". Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти средства увеличивали площадь лесов, чистили русла рек и рекультивировали мусорные полигоны.Всего, по данным пресс-службы, за год в рамках нацпроекта высажены 822 тысячи лесных деревьев и кустарников на площади 286,9 гектаров в Бахчисарайском, Белогорском, Евпаторийском, Раздольненском, Симферопольском, Старокрымском и Джанкойском лесничествах.Полигон твердых коммунальных отходов рекультивировали в Белогорское, эта работа продолжается в Судаке.Кроме того, в феодосийской Щебетовке расчистили 6 км русла реки Отуз и Кизилташского ручья, а в Симферопольском регионе - 2,32 км русла Салгира. Отмечается, что средства, предусмотренные на мероприятия нацпроекта, освоены полностью.Как сообщалось, на реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за прошлый год направлено 4,5 млрд рублей. На эти деньги решали проблему дефицита мест в садах, улучшали спортивную инфраструктуру и социально защищали семьи с детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты в Крыму: что сделаноМусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопаркиДвум городам Крыма дадут 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок
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крым, экология, общество, совет министров рк, новости, новости крыма
Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию

В правительстве Крыма подвели итоги реализации нацпроекта "Экология"

07:25 17.01.2023
 
© Фото: pixabayЛопата
Лопата
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Крым за минувший год освоил более 5 млрд рублей на реализацию национального проекта "Экология". Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти средства увеличивали площадь лесов, чистили русла рек и рекультивировали мусорные полигоны.
Всего, по данным пресс-службы, за год в рамках нацпроекта высажены 822 тысячи лесных деревьев и кустарников на площади 286,9 гектаров в Бахчисарайском, Белогорском, Евпаторийском, Раздольненском, Симферопольском, Старокрымском и Джанкойском лесничествах.
Полигон твердых коммунальных отходов рекультивировали в Белогорское, эта работа продолжается в Судаке.
"В Сакском и Белогорском районах получены положительные заключения государственной экспертизы и заключено два контракта на 5,9 млн руб. на строительство экотехнопарков", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в феодосийской Щебетовке расчистили 6 км русла реки Отуз и Кизилташского ручья, а в Симферопольском регионе - 2,32 км русла Салгира. Отмечается, что средства, предусмотренные на мероприятия нацпроекта, освоены полностью.
Как сообщалось, на реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за прошлый год направлено 4,5 млрд рублей. На эти деньги решали проблему дефицита мест в садах, улучшали спортивную инфраструктуру и социально защищали семьи с детьми.
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КрымЭкологияОбществоСовет министров РКНовостиНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
07:25Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию
07:04Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море
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00:01Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января
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21:56Жгучая диета: в чем польза острых приправ
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