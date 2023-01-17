https://crimea.ria.ru/20230117/sazhali-les-i-chistili-rusla-v-krymu-potratili-5-mlrd-na-ekologiyu-1126419357.html

Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию

Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Сажали лес и чистили русла: в Крыму потратили 5 млрд на экологию

Крым за минувший год освоил более 5 млрд рублей на реализацию национального проекта "Экология". Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T07:25

2023-01-17T07:25

2023-01-17T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Крым за минувший год освоил более 5 млрд рублей на реализацию национального проекта "Экология". Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти средства увеличивали площадь лесов, чистили русла рек и рекультивировали мусорные полигоны.Всего, по данным пресс-службы, за год в рамках нацпроекта высажены 822 тысячи лесных деревьев и кустарников на площади 286,9 гектаров в Бахчисарайском, Белогорском, Евпаторийском, Раздольненском, Симферопольском, Старокрымском и Джанкойском лесничествах.Полигон твердых коммунальных отходов рекультивировали в Белогорское, эта работа продолжается в Судаке.Кроме того, в феодосийской Щебетовке расчистили 6 км русла реки Отуз и Кизилташского ручья, а в Симферопольском регионе - 2,32 км русла Салгира. Отмечается, что средства, предусмотренные на мероприятия нацпроекта, освоены полностью.Как сообщалось, на реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за прошлый год направлено 4,5 млрд рублей. На эти деньги решали проблему дефицита мест в садах, улучшали спортивную инфраструктуру и социально защищали семьи с детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты в Крыму: что сделаноМусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопаркиДвум городам Крыма дадут 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок

https://crimea.ria.ru/20221213/schepki-letyat-ekologi-protiv-oteley-v-lesakh-kryma-1125856243.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, общество, совет министров рк, новости, новости крыма