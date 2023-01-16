https://crimea.ria.ru/20230116/v-prolive-bosfor-chastichno-vozobnovili-sudokhodstvo-1126423121.html

В проливе Босфор частично возобновили судоходство

В проливе Босфор частично возобновили судоходство - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В проливе Босфор частично возобновили судоходство

В Босфорском проливе сняли с мели судно, следовавшее из Украины, и частично возобновили судоходство. Об этом со ссылкой на Главное управление береговой охраны... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T19:40

2023-01-16T19:40

2023-01-16T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Босфорском проливе сняли с мели судно, следовавшее из Украины, и частично возобновили судоходство. Об этом со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции пишет РИА Новости.В понедельник утром стало известно, что следовавшее с Украины судно село на мель в Босфорском проливе. Операция по снятию сухогруза с мели и буксировке к причалу длилась более четырех часов, запрет на судоходство длился более десяти часов.Отмечается, что в 17.40 движение судов частично возобновлено, на данный момент под запретом движение с юга на север. Отмечается, что на данный момент в очереди на проход Босфора вдоль побережья Мраморного моря ожидают более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью. По данным порталов, отслеживающих движение судов, у берегов Стамбула на азиатской стороне также ожидают очереди не менее 40 кораблей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормовИз-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в БосфореЭрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в Босфоре

пролив босфор

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пролив босфор, происшествия, в мире, новости, украина