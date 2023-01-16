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В проливе Босфор частично возобновили судоходство
В проливе Босфор частично возобновили судоходство - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В проливе Босфор частично возобновили судоходство
В Босфорском проливе сняли с мели судно, следовавшее из Украины, и частично возобновили судоходство. Об этом со ссылкой на Главное управление береговой охраны... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T19:40
2023-01-16T19:40
2023-01-16T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Босфорском проливе сняли с мели судно, следовавшее из Украины, и частично возобновили судоходство. Об этом со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции пишет РИА Новости.В понедельник утром стало известно, что следовавшее с Украины судно село на мель в Босфорском проливе. Операция по снятию сухогруза с мели и буксировке к причалу длилась более четырех часов, запрет на судоходство длился более десяти часов.Отмечается, что в 17.40 движение судов частично возобновлено, на данный момент под запретом движение с юга на север. Отмечается, что на данный момент в очереди на проход Босфора вдоль побережья Мраморного моря ожидают более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью. По данным порталов, отслеживающих движение судов, у берегов Стамбула на азиатской стороне также ожидают очереди не менее 40 кораблей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормовИз-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в БосфореЭрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в Босфоре
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пролив босфор, происшествия, в мире, новости, украина
В проливе Босфор частично возобновили судоходство
В проливе Босфор сняли с мели украинское судно и частично возобновили судоходство
19:40 16.01.2023 (обновлено: 19:44 16.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Босфорском проливе сняли с мели судно, следовавшее из Украины, и частично возобновили судоходство. Об этом со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции пишет РИА Новости.
В понедельник утром стало известно, что следовавшее с Украины судно село на мель
в Босфорском проливе. Операция по снятию сухогруза с мели и буксировке к причалу длилась более четырех часов, запрет на судоходство длился более десяти часов.
Отмечается, что в 17.40 движение судов частично возобновлено, на данный момент под запретом движение с юга на север.
Отмечается, что на данный момент в очереди на проход Босфора вдоль побережья Мраморного моря ожидают более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью. По данным порталов, отслеживающих движение судов, у берегов Стамбула на азиатской стороне также ожидают очереди не менее 40 кораблей.
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