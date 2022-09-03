https://crimea.ria.ru/20220903/iz-za-polomki-iduschego-na-ukrainu-sudna-ostanovleno-dvizhenie-v-bosfore-1124389007.html

Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре

Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре

Движение судов в Босфорском проливе снова приостановлено, на этот раз из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции. РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T08:10

2022-09-03T08:10

2022-09-03T08:10

турция

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/09/1119452911_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_3b58779a60ad242b181ab2c793400941.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Движение судов в Босфорском проливе снова приостановлено, на этот раз из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции.Уточняется, что судно Briza было безопасно поставлено на якорь в якорной зоне Ахыркапы при координации Стамбульского центра управления движением судов в сопровождении буксиров Rescue-5 и Rescue-6 и катера береговой охраны.Ранее сообщалось, что 1 сентября движение в Босфорском проливе также было приостановлено из-за того, что грузовое судно из Украины село на мель.

https://crimea.ria.ru/20220822/v-minoborony-turtsii-ozvuchili-obem-vyvezennogo-iz-ukrainy-zerna-1124250645.html

турция

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, украина, происшествия