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Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре
Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре
Движение судов в Босфорском проливе снова приостановлено, на этот раз из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции. РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T08:10
2022-09-03T08:10
турция
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Движение судов в Босфорском проливе снова приостановлено, на этот раз из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции.Уточняется, что судно Briza было безопасно поставлено на якорь в якорной зоне Ахыркапы при координации Стамбульского центра управления движением судов в сопровождении буксиров Rescue-5 и Rescue-6 и катера береговой охраны.Ранее сообщалось, что 1 сентября движение в Босфорском проливе также было приостановлено из-за того, что грузовое судно из Украины село на мель.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-minoborony-turtsii-ozvuchili-obem-vyvezennogo-iz-ukrainy-zerna-1124250645.html
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турция, украина, происшествия
Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре

Движение судов в Босфоре приостановлено из-за поломки судна, идущего на Украину

08:10 03.09.2022
 
© Foto JETS Contract at NASA-JSC / Texas State University / Justin WilkinsonВид сверху на мосты через пролив Босфор
Вид сверху на мосты через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Foto JETS Contract at NASA-JSC / Texas State University / Justin Wilkinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Движение судов в Босфорском проливе снова приостановлено, на этот раз из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции.
'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 м, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину. Движение по проливу временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что судно Briza было безопасно поставлено на якорь в якорной зоне Ахыркапы при координации Стамбульского центра управления движением судов в сопровождении буксиров Rescue-5 и Rescue-6 и катера береговой охраны.
Ранее сообщалось, что 1 сентября движение в Босфорском проливе также было приостановлено из-за того, что грузовое судно из Украины село на мель.
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