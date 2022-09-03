https://crimea.ria.ru/20220903/iz-za-polomki-iduschego-na-ukrainu-sudna-ostanovleno-dvizhenie-v-bosfore-1124389007.html
Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре
Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре
Движение судов в Босфорском проливе снова приостановлено, на этот раз из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции. РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T08:10
2022-09-03T08:10
2022-09-03T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Движение судов в Босфорском проливе снова приостановлено, на этот раз из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции.Уточняется, что судно Briza было безопасно поставлено на якорь в якорной зоне Ахыркапы при координации Стамбульского центра управления движением судов в сопровождении буксиров Rescue-5 и Rescue-6 и катера береговой охраны.Ранее сообщалось, что 1 сентября движение в Босфорском проливе также было приостановлено из-за того, что грузовое судно из Украины село на мель.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-minoborony-turtsii-ozvuchili-obem-vyvezennogo-iz-ukrainy-zerna-1124250645.html
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турция, украина, происшествия
Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре
Движение судов в Босфоре приостановлено из-за поломки судна, идущего на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Движение судов в Босфорском проливе снова приостановлено, на этот раз из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, сообщила береговая охрана Турции.
'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 м, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину. Движение по проливу временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что судно Briza было безопасно поставлено на якорь в якорной зоне Ахыркапы при координации Стамбульского центра управления движением судов в сопровождении буксиров Rescue-5 и Rescue-6 и катера береговой охраны.
Ранее сообщалось, что 1 сентября движение в Босфорском проливе также было приостановлено из-за того, что грузовое судно из Украины село на мель.