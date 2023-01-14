https://crimea.ria.ru/20230114/vremya-snimat-maski--astrolog-dala-prognoz-na-2023-god-1126399552.html

Время снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год

Время снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Время снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год

Наступивший 2023 год - это подходящий период для пересмотра взглядов на себя и окружающий мир. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала астролог Елена РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T19:38

2023-01-14T19:38

2023-01-14T19:38

радио "спутник в крыму"

астропрогноз

астрология

мнения

елена трофимова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Наступивший 2023 год - это подходящий период для пересмотра взглядов на себя и окружающий мир. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала астролог Елена Трофимова."2023 год астрологически снимает маски с людей. То есть, если мы раньше надевали маски, то теперь мы их снимем, и не только медицинские, но и вообще. Люди будут несколько обнажены. И если мы привыкли вести себя по определенному алгоритму, например, на работе, подстраиваясь под что-то, то в этом году мы можем встать в такую позицию, когда каждый проявит себя с неожиданной стороны", - рассказала она.По ее словам, наступивший год станет годом выбора для многих. Это время пересмотра взглядов как относительно себя лично, так и относительно окружающих людей и событий.В связи с этим астролог рекомендует всем быть готовым к переменам, проявлять доброту и деликатность к близким и правильно воспринимать окружающую действительность."Поэтому нужно быть и оставаться добрее к друг другу. Деликатность и доброта – не пустые слова этого года, нужно помнить о них и не забывать", - заключила она.Читайте на РИА Новости Крым:Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц годаВремя загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событийРаботодатели назвали предпочтительные знаки зодиака сотрудников

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астропрогноз, астрология, мнения, елена трофимова, крым, россия, в мире, общество