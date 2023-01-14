https://crimea.ria.ru/20230114/progulschikam-platyat-bolshe-analitiki-raskryli-sekret-uspekha-1126380225.html

Прогульщикам платят больше: аналитики раскрыли секрет успеха

Прогульщикам платят больше: аналитики раскрыли секрет успеха - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Прогульщикам платят больше: аналитики раскрыли секрет успеха

Прогуливающий школу ребенок в будущем может добиться больших результатов на работе, чем примерный ученик, и получать от 80 тысяч рублей в месяц. Почему не стоит РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T18:47

2023-01-14T18:47

2023-01-14T18:22

общество

россия

опрос

работа

зарплата

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Прогуливающий школу ребенок в будущем может добиться больших результатов на работе, чем примерный ученик, и получать от 80 тысяч рублей в месяц. Почему не стоит пугать непоседу "работой на заводе" выяснили аналитики портала Superjob.Исследователи опросили три тысячи россиян, чтобы выяснить, как посещаемость в школе повлияла на их заработок в будущем. Эксперты пришли к выводу, что те, кто иногда прогуливал уроки, зарабатывают больше."Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже", - говорится в исследовании.Читайте также на РИА Новости Крым: Какие три супернавыка воспитания детей помогают в работеБольшинство россиян хотят сменить работу - опросКак помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение

https://crimea.ria.ru/20221108/professionalnoe-vygoranie-chem-mozhno-zabolet-ot-ustalosti-1125267329.html

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общество, россия, опрос, работа, зарплата