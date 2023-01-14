Прогульщикам платят больше: аналитики раскрыли секрет успеха
Исследование SuperJob показало зависимость между посещаемостью в школе и зарплатой
© Фото: pixabay.comДеловой человек
© Фото: pixabay.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Прогуливающий школу ребенок в будущем может добиться больших результатов на работе, чем примерный ученик, и получать от 80 тысяч рублей в месяц. Почему не стоит пугать непоседу "работой на заводе" выяснили аналитики портала Superjob.
Исследователи опросили три тысячи россиян, чтобы выяснить, как посещаемость в школе повлияла на их заработок в будущем. Эксперты пришли к выводу, что те, кто иногда прогуливал уроки, зарабатывают больше.
Занятия пропускала половина опрошенных, а каждый двадцатый сбегал с уроков регулярно. Злостных прогульщиков больше среди мужчин. Согласно исследованию, из нерадивых школьников выросли системные администраторы, квалифицированные рабочие, программисты и главбухи. Иногда уроки пропускали сегодняшние юристы, директора и инженерно-технические работники, дизайнеры, менеджеры по закупкам и работе с клиентами.
"Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже", - говорится в исследовании.
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