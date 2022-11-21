https://crimea.ria.ru/20221121/kakie-tri-supernavyka-vospitaniya-detey-pomogayut-v-rabote-1125478574.html

Какие три супернавыка воспитания детей помогают в работе

Какие три супернавыка воспитания детей помогают в работе - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Какие три супернавыка воспитания детей помогают в работе

Родительский опыт помогает в работе половине жителей России, три навыка особенно ценны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T21:59

2022-11-21T21:59

2022-11-21T17:43

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Родительский опыт помогает в работе половине жителей России, три навыка особенно ценны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.25% россиян считают, что навыки, приобретенные ими в процессе воспитания детей, однозначно помогают им в работе. Еще 24% в этом почти уверены.В число таких полезных родительских привычек вошли: умение искать компромиссы, терпение и наставнические навыки.Кроме того, в числе "сверхспособностей" работающих родителей – дисциплинированность и ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость, многозадачность, а также способность к разрешению конфликтов, борьбе со страхами и логистические навыки.Родительский опыт, судя по опросу, применяют представители самых разных профессий, но чаще других – учителя, воспитатели и медработники.Исследование проведено во всех регионах России среди экономически активных граждан старше 18 лет, имеющих детей и опыт их воспитания. Участие в опросе приняли 1 600 респондентов.Ранее опрос показал, как родители в России относятся к возвращению военной подготоки в школах.

https://crimea.ria.ru/20220824/psikholog-nazvala-glavnoe-kachestvo-biznesmena-1124274297.html

https://crimea.ria.ru/20220524/nazvan-glavnyy-navyk-dlya-lyuboy-raboty-1123321907.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество