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Крымский мост закрыт – как надолго - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Крымский мост закрыт – как надолго
Крымский мост закрыт – как надолго - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Крымский мост закрыт – как надолго
Движение машин по автодорожной части Крымского моста закрыто на время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T03:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Движение машин по автодорожной части Крымского моста закрыто на время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок через Крымский мост.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Надвижку первого пролета завершили 10 января. Работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем ранее планировалось.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостВетеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мостРемонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты
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крымский мост, крым, кубань, транспорт, дороги крыма, новости крыма, новости
Крымский мост закрыт – как надолго

Минтранс: Крымский мост закрыт для автомобилей до 16 часов

03:01 14.01.2023
 
© РИА Новости . Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Vitaly Timkiv
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Движение машин по автодорожной части Крымского моста закрыто на время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщили в ведомстве.
Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок через Крымский мост.
В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Надвижку первого пролета завершили 10 января. Работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем ранее планировалось.
Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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