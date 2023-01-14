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Крымский мост закрыт – как надолго

Крымский мост закрыт – как надолго - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Крымский мост закрыт – как надолго

Движение машин по автодорожной части Крымского моста закрыто на время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 14.01.2023

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крымский мост

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кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Движение машин по автодорожной части Крымского моста закрыто на время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок через Крымский мост.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Надвижку первого пролета завершили 10 января. Работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем ранее планировалось.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостВетеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мостРемонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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