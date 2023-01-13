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В Крыму за год отремонтируют более 130 км дорог и 14 мостов
В Крыму за год отремонтируют более 130 км дорог и 14 мостов - РИА Новости Крым, 13.01.2023
В Крыму за год отремонтируют более 130 км дорог и 14 мостов
Более 130 километров дорог и 14 мостов отремонтируют в Крыму в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили Главное управление по... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T14:49
2023-01-13T14:49
2023-01-13T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Более 130 километров дорог и 14 мостов отремонтируют в Крыму в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили Главное управление по реализации национальных проектов региона.Годом ранее в регионе проведен ремонт состояние 20 объектов дорожной сети общей протяженностью 199,546 км и пяти мостов. Объем финансирования составил 4, 643 млрд рублей. Речь идет о дорожных сооружениях на дорогах Красногвардейское - Новоекатериновка, Первомайское - Воинка, через Восточный обход (левый и правый) и в селе Аромат Бахчисарайского района, добавили в ведомстве.Участие в нацпроекте позволяет Крыму привести в порядок ключевые направления, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики и туризма, подчеркнули в региональном проектном офисе.Ранее стало известно, что до конца 2023 года должны быть выполнены проектно-изыскательские работы для дальнейшего капитального ремонта дороги Алушта-Судак-Феодосия.Читайте также:Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский каналВ России расширили "дорожную пятилетку"Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
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дороги крыма, транспорт, крым, новости, новости крыма, общество
В Крыму за год отремонтируют более 130 км дорог и 14 мостов
Более 130 км дорог и 14 мостов отремонтируют в Крыму в течение 2023 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Более 130 километров дорог и 14 мостов отремонтируют в Крыму в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили Главное управление по реализации национальных проектов региона.
"На 2023 год запланирован ремонт 11 объектов дорожной сети общей протяженностью 131,93 км и ремонт 14 объектов искусственных сооружений общей протяженностью 602,88 погонных метров", – говорится в сообщении.
Годом ранее в регионе проведен ремонт состояние 20 объектов дорожной сети общей протяженностью 199,546 км и пяти мостов. Объем финансирования составил 4, 643 млрд рублей. Речь идет о дорожных сооружениях на дорогах Красногвардейское - Новоекатериновка, Первомайское - Воинка, через Восточный обход (левый и правый) и в селе Аромат Бахчисарайского района, добавили в ведомстве.
Участие в нацпроекте позволяет Крыму привести в порядок ключевые направления, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики и туризма, подчеркнули в региональном проектном офисе.
Ранее стало известно, что до конца 2023 года должны быть выполнены проектно-изыскательские работы для дальнейшего капитального ремонта дороги
Алушта-Судак-Феодосия.