https://crimea.ria.ru/20230113/poteri-vsu-za-sutki-khroniki-spetsoperatsii-1126386044.html

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации

Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 100 военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Такие данные приводит Министерство... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T14:35

2023-01-13T14:35

2023-01-13T14:47

министерство обороны рф

армия и флот

россия

украина

сво

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/07/1119232317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23dfa6f08e5d5cab7406448f751527db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 100 военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Такие данные приводит Министерство обороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском фронте потери противника за сутки составили более 40 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа. На Южно-Донецком – более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Кроме того, в районе ракетные войска и артиллерия за сутки поразила 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.Также за сутки уничтожены два склада боеприпасов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, ангар с вооружением и военной техникой бригады территориальной обороны и три украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Соледар полностью освобожден – заявление МинобороныКогда западные танки появятся на Украине Как поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – эксперт

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, россия, украина, сво, всу (вооруженные силы украины)