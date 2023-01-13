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Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 100 военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Такие данные приводит Министерство... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T14:35
2023-01-13T14:35
2023-01-13T14:47
министерство обороны рф
армия и флот
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 100 военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Такие данные приводит Министерство обороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском фронте потери противника за сутки составили более 40 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа. На Южно-Донецком – более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Кроме того, в районе ракетные войска и артиллерия за сутки поразила 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.Также за сутки уничтожены два склада боеприпасов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, ангар с вооружением и военной техникой бригады территориальной обороны и три украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Соледар полностью освобожден – заявление МинобороныКогда западные танки появятся на Украине Как поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, россия, украина, сво, всу (вооруженные силы украины)
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
В Минобороны России перечислили новые потери украинской стороны
14:35 13.01.2023 (обновлено: 14:47 13.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях в Донбассе около 100 военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Такие данные приводит Министерство обороны России.
По данным ведомства, на Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском фронте потери противника за сутки составили более 40 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа. На Южно-Донецком – более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Кроме того, в районе ракетные войска и артиллерия за сутки поразила 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и две пусковые установки РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск Донецкой Народной Республики; самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и три самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в районах населенных пунктов Гуляй Поле и города Орехов Запорожской области. Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка Донецкой Народной Республики", - продолжили в военном ведомстве.
Также за сутки уничтожены два склада боеприпасов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, ангар с вооружением и военной техникой бригады территориальной обороны и три украинских беспилотника.
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