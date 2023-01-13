https://crimea.ria.ru/20230113/glavnye-novosti-kryma-13-yanvarya-1126391554.html

Главные новости Крыма: 13 января

Главные новости Крыма: 13 января - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Главные новости Крыма: 13 января

Что построят инвесторы на 150 выданных в Крыму земельных участках. Дефицит лекарств в аптеках республики – Росздравнадзор провел проверку. За проезд на каком... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T21:55

2023-01-13T21:55

2023-01-13T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Что построят инвесторы на 150 выданных в Крыму земельных участках. Дефицит лекарств в аптеках республики – Росздравнадзор провел проверку. За проезд на каком транспорте севастопольцы будут платить больше на 20% уже в этом месяце. Дороги Крыма продолжат ремонтировать, в планах 14 мостов и более 130 км дорог. Спортсмены завоевали 842 медали, а республиканское правительство оценило стоимость реализации проекта "Демография" в регионе.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участковВ Крыму для инвесторов подготовлена база земельных участков, которые позволят развивать разноплановые инвестиционные проекты, сообщилавице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико. Актуализированная база участков была подготовлена в рамках Регионального инвестиционного стандарта.18 земельных участков предусмотрено под строительство жилых домов, еще десять под туристическую, рекреационную зоны и гостиничное обслуживание, часть подготовленных территорий предусматривают производственную и складскую деятельность, строительство магазинов и торговых центров. При этом наибольшее число участков подготовлено для аграрных проектов и перерабатывающей промышленности.Грозит ли Крыму дефицит лекарствДефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях, сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов. Он отметил, что ранее ряд граждан искали препараты по определенному названию и не рассматривали их аналоги. Не найдя нужных лекарств, крымчане начали обращаться в ведомство.Одно из обращений касалось популярного жаропонижающего средства в суспензии, которого в конкретной аптеке люди не смогли найти и подняли "шум" в соцсетях. Специалисты Росздравнадзора проверили аптеки и выяснили, что полный аналог этого препарата по действующему веществу в суспензии, но под другим торговым наименованием, есть в наличии – в количестве почти 15 тысяч упаковок. Аналогичная ситуация и по антибиотикам, поэтому говорить о каком-либо дефиците нельзя, отметил Климов.В Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспортеВ Севастополе сразу на 4 рубля подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующий приказ управления по тарифам публикован на официальном сайте правительства города и вступит в силу через 10 дней. Изменения коснутся всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.В Крыму за год отремонтируют более 130 км дорог и 14 мостовБолее 130 километров дорог и 14 мостов отремонтируют в Крыму в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность объектов дорожной сети составит 131,93 км, объектов искусственных сооружений – 602,88 погонных метра.Спортсмены из Крыма завоевали 842 медалиСпортсмены из Крыма завоевали за год 842 медали, сообщил глава республики Сергей Аксенов во время церемонии награждения в ходе юбилейного, тридцатого "Бала чемпионов" в пятницу."Крымские спортсмены из года в год достигают высоких результатов. В 2022 году крымчане завоевали 842 медали по различным видам спорта, 43 человека защитили звания мастеров спорта, 470 человек являются кандидатами в мастера спорта", - сообщил он.Сколько стоит "Демография" в КрымуНа реализацию нацпроекта "Демография" в Крыму за год направлено 4,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на эти деньги решали проблему дефицита мест в садах, улучшали спортивную инфраструктуру и социально защищали семьи с детьми.На эти деньги построили и ввели в эксплуатацию новый детский сад в Керчи на 140 мест, закончили модернизацию помещений евпаторийского "Центра занятости", обеспечили комплектами футбольного оборудования спортплощадки в Белогорском, Кировском, Нижнегорском, Советском и Симферопольском районах.

https://crimea.ria.ru/20230113/staryy-novyy-god-v-krymu-zhdat-li-snega-1126381605.html

https://crimea.ria.ru/20230113/v-kerchi-snova-zaminirovali-vse-shkoly-1126383080.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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