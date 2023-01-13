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Если в доме нет тепла: кто виноват и что делать

Если в доме нет тепла: кто виноват и что делать - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Если в доме нет тепла: кто виноват и что делать

Зима в Крыму в этом году выдалась теплой, и прогнозы синоптиков на ее продолжение также позитивные. Это значит, что пройти оставшуюся часть отопительного сезона РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T18:47

2023-01-13T18:47

2023-01-13T18:47

радио "спутник в крыму"

новости крыма

крым в истории: секреты, факты, фото

жкх крыма и севастополя

совет эксперта

анатолий петров

общество

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Директор общественной организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров о недобросовестных управляющих организациях Директор общественной организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров о недобросовестных управляющих организациях audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Зима в Крыму в этом году выдалась теплой, и прогнозы синоптиков на ее продолжение также позитивные. Это значит, что пройти оставшуюся часть отопительного сезона коммунальщики должны без осложнений, однако проблемы могут возникать из-за недобросовестных управляющих организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил директор общественной организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.По его словам, недобросовестных обслуживающих организаций в Крыму из года в год становится все меньше, но все же такие встречаются, и "ЖКХ Контроль РК" продолжает принимать множество жалоб:Оценить добросовестность работы управляющей компании просто: многоквартирные дома должны быть теплыми, подъезды - опрятными и чистыми, кровли – не протекающими, все коммуникации - в рабочем состоянии. В противном случае специалист советует собственникам квартир общим решением менять обслуживающую организацию. Консультации и помощь можно получить у общественников "ЖКХ-Контроль". Также Петров советует требовать у управляющих организаций отчеты о затратах. В идеале такие отчеты компании должны размещать на информационных стендах в подъездах.Ранее эксперты "ЖКХ-Контроль РК" рекомендовали создать советы домов и выбрать их председателей, которые будут проверять выполнение работ и решать спорные ситуации с управляющими компаниями. Читайте также на РИА Новости Крым:От кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в КрымуКак благоустраивают дворы и скверы в Крыму – "ЖКХ-Контроль" Как выбирать квартиру на вторичном рынке - эксперт

https://crimea.ria.ru/20221228/kommunalnym-sluzhbam-simferopolya-ne-khvataet-spetsialistov--1126163347.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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