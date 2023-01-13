Если в доме нет тепла: кто виноват и что делать
"ЖКХ Контроль РК": если в доме нет тепла, пора менять управляющую компанию
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Зима в Крыму в этом году выдалась теплой, и прогнозы синоптиков на ее продолжение также позитивные. Это значит, что пройти оставшуюся часть отопительного сезона коммунальщики должны без осложнений, однако проблемы могут возникать из-за недобросовестных управляющих организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил директор общественной организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
По его словам, недобросовестных обслуживающих организаций в Крыму из года в год становится все меньше, но все же такие встречаются, и "ЖКХ Контроль РК" продолжает принимать множество жалоб:
"Люди вносят оплату, ожидают каких-то работ. К нам обращаются председатели совета домов с выверенными, понятными позициями по тому, что должно было быть сделано, но не сделано. В данном случае главный совет – менять управляющую организацию. Если компания не хочет работать, то и не будет. Заплатив штраф, возможно, они что-то сделают, но это будет одноразовая акция, и это путь в никуда", – убежден Петров.
Оценить добросовестность работы управляющей компании просто: многоквартирные дома должны быть теплыми, подъезды - опрятными и чистыми, кровли – не протекающими, все коммуникации - в рабочем состоянии. В противном случае специалист советует собственникам квартир общим решением менять обслуживающую организацию. Консультации и помощь можно получить у общественников "ЖКХ-Контроль". Также Петров советует требовать у управляющих организаций отчеты о затратах. В идеале такие отчеты компании должны размещать на информационных стендах в подъездах.
Ранее эксперты "ЖКХ-Контроль РК" рекомендовали создать советы домов и выбрать их председателей, которые будут проверять выполнение работ и решать спорные ситуации с управляющими компаниями.
28 декабря 2022, 18:28Радио "Спутник в Крыму"Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов
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