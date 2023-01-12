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Склеп с массовым захоронением - новые открытия Опушкинской экспедиции
Склеп с массовым захоронением - новые открытия Опушкинской экспедиции - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Склеп с массовым захоронением - новые открытия Опушкинской экспедиции
В ходе Опушкинской археологической экспедиции, проводившейся специалистами Института археологии РАН, КФУ им. Вернадского и фонда "Наследие тысячелетий", в 2022... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T19:47
2023-01-12T19:47
2023-01-12T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В ходе Опушкинской археологической экспедиции, проводившейся специалистами Института археологии РАН, КФУ им. Вернадского и фонда "Наследие тысячелетий", в 2022 году обнаружен практически не разграбленный склеп с останками почти 100 человек.Склеп датируется 1-2 в. нашей эры и представляет собой "смешение погребальных культур", характерное для рубежа эпох, отметила старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, президент Благотворительного фонда "Наследие тысячелетий" Анастасия Стоянова. Поздние скифы, по словам эксперта, "не отличались сентиментальностью", поэтому хоронили умерших, сдвигая в сторону ранее захороненные останки.Раскопки Опушкинского некрополя ведутся более 20 лет. Всего обнаружено около 400 погребений, что составляет приблизительно четвертую часть всего археологического памятника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX векаАрхеологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не толькоУмирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Склеп с массовым захоронением в Крыму - новые открытия Опушкинской экспедиции
В ходе Опушкинской археологической экспедиции, проводившейся специалистами Института археологии РАН, КФУ им. Вернадского и фонда «Наследие тысячелетий», в 2022 году обнаружен практически не разграбленный склеп с останками почти 100 человек. Рассказывает старший научный сотрудник Института, президент Благотворительного фонда "Наследие тысячелетий" Анастасия Стоянова
2023-01-12T19:47
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, археология в крыму, анастасия стоянова, видео, мультимедиа
Склеп с массовым захоронением - новые открытия Опушкинской экспедиции
В Крыму обнаружили практически не разграбленный склеп с останками почти 100 человек