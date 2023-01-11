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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 дней — до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:18
2023-01-11T18:18
общество
севастополь
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 дней — до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Данное решение было принято главой города "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Горожан и гостей города попросили быть внимательными в местах массового скопления людей, транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также:Высокий уровень террористической опасности в Крыму продленВ Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над СимферополемОб Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева
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РИА Новости Крым
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96
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общество, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, правительство севастополя
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 26 января

18:18 11.01.2023
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 дней — до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 11 января сроком на 15 суток до 18:00 26 января 2023 года", – сказано в сообщении.
Данное решение было принято главой города "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Горожан и гостей города попросили быть внимательными в местах массового скопления людей, транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
"В случае обнаружении забытых вещей, следует обратиться к водителю, сотруднику центра или полицейскому. Ни в коем случае нельзя трогать такие вещи, пытаться заглянуть в бесхозную сумку или коробку. В них могут находиться замаскированные взрывные устройства", – предупредили в правительстве и добавили, что правоохранители принимают необходимые дополнительные меры по обеспечению безопасности.
В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.
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