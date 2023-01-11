https://crimea.ria.ru/20230111/v-sevastopole-prodlili-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1126348846.html
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 дней — до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:18
2023-01-11T18:18
2023-01-11T18:18
общество
севастополь
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_afa5c46f7f9dc30f03bf0391a36ef406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 дней — до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Данное решение было принято главой города "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Горожан и гостей города попросили быть внимательными в местах массового скопления людей, транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также:Высокий уровень террористической опасности в Крыму продленВ Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над СимферополемОб Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098393_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b09d125322c64a8ff5641b82beefe669.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, правительство севастополя
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 26 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 дней — до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 11 января сроком на 15 суток до 18:00 26 января 2023 года", – сказано в сообщении.
Данное решение было принято главой города "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Горожан и гостей города попросили быть внимательными в местах массового скопления людей, транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
"В случае обнаружении забытых вещей, следует обратиться к водителю, сотруднику центра или полицейскому. Ни в коем случае нельзя трогать такие вещи, пытаться заглянуть в бесхозную сумку или коробку. В них могут находиться замаскированные взрывные устройства", – предупредили в правительстве и добавили, что правоохранители принимают необходимые дополнительные меры по обеспечению безопасности.
В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.