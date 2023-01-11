https://crimea.ria.ru/20230111/v-sevastopole-prodlili-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1126348846.html

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 11.01.2023

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 дней — до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T18:18

2023-01-11T18:18

2023-01-11T18:18

общество

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безопасность

безопасность республики крым и севастополя

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 дней — до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Данное решение было принято главой города "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Горожан и гостей города попросили быть внимательными в местах массового скопления людей, транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также:Высокий уровень террористической опасности в Крыму продленВ Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над СимферополемОб Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, правительство севастополя