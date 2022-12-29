https://crimea.ria.ru/20221229/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-prodlen-1126194170.html

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 21 января. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T14:34

2022-12-29T14:34

2022-12-29T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 21 января. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотникиВысокий уровень террористической опасности продлили в СевастополеВоенный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости