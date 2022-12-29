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Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 21 января. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T14:34
2022-12-29T14:34
2022-12-29T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 21 января. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотникиВысокий уровень террористической опасности продлили в СевастополеВоенный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
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крым, россия, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
В Крыму "желтый" уровень террористической опасности продлили до 21 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 21 января. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики до 20:00 21 января 2023 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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