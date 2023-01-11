https://crimea.ria.ru/20230111/kto-bystree-privykaet-k-novomu-rabochemu-mestu--opros-1126345345.html

Кто быстрее привыкает к новому рабочему месту – опрос

Кто быстрее привыкает к новому рабочему месту – опрос - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Кто быстрее привыкает к новому рабочему месту – опрос

На новом рабочем месте быстрее других осваиваются охранники, водители и прорабы. Сложнее адаптируются программисты, аналитики и главбухи. К таким выводам пришли РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T20:32

2023-01-11T20:32

2023-01-11T20:32

общество

опрос

работа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На новом рабочем месте быстрее других осваиваются охранники, водители и прорабы. Сложнее адаптируются программисты, аналитики и главбухи. К таким выводам пришли аналитики исследовательского центра портала Superjob.По данным аналитиков, в среднем россияне привыкают к новой работе за 60 дней. Со слов 22% опрошенных для того, чтобы почувствовать себя в коллективе "своим" им понадобилась всего лишь неделя, в то время как каждый четвертый привыкал около месяца."О том, что влиться в новый коллектив и понять свои задачи удалось буквально за один день, рассказали 13% опрошенных. Столько же признались, что для этого им потребовалось три месяца. У 7% адаптация заняла полгода, у 5% — год, еще 5% и сегодня не чувствуют себя "своим" в компании", - говорится в тексте исследования.Легче всего адаптируется молодежь в возрасте до 24 лет и мужчины – им достаточно 42-58 дней, у старших по возрасту коллег и женщин на это уходит от 62 до 70 дней.Также аналитики выяснили, представители каких профессиональных групп быстрее привыкают к новому рабочему месту. Среди них охранники, водители, кладовщики и квалифицированные рабочие. Для адаптации им требуется до 26 до 38 дней. Труднее приходится программистам, аналитикам, главным бухгалтерам, врачам или HR-менеджерам, чтобы освоиться представителям этих профессий нужно от 88 до 111 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие данные о себе стоит указать в резюмеНасколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководствоРоссияне стали реже менять работу с начала спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230109/bolshinstvo-rossiyan-khotyat-smenit-rabotu---opros-1126290981.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, опрос, работа