https://crimea.ria.ru/20221212/rossiyane-stali-rezhe-menyat-rabotu-s-nachala-spetsoperatsii--issledovanie-1125817998.html

Россияне стали реже менять работу с начала спецоперации — исследование

Россияне стали реже менять работу с начала спецоперации — исследование - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Россияне стали реже менять работу с начала спецоперации — исследование

Спецоперация на Украине привела к значительным изменениям на российском рынке труда. Как сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, россияне реже... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T21:24

2022-12-12T21:24

2022-12-12T21:24

соцзащита

сво

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122426936_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_9ee997e0a9407668d9754a138458d402.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Спецоперация на Украине привела к значительным изменениям на российском рынке труда. Как сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, россияне реже стали менять работу, а работодатели не спешат сокращать персонал.Что происходит на рынке труда"Люди, у которых есть стабильная или хотя бы относительно стабильная работа, отказываются от планов смены места работы, а работодатели, наученные ковидом, не торопятся сокращать персонал", - выяснили аналитики, проанализировав 360 тыс. объявлений о работе.По данным исследования, работодателей сдерживает не только неопределенность текущей ситуации, но неизбежный грядущий "провал" на ранке специалистов из-за низкой рождаемости в 90-х годах.Что касается соискателей, за последнее время женщины чаще стали интересоваться вакансиями курьеров, комплектовщиков, специалистов по тестированию программного обеспечения, менеджеров по продажам, специалистов отделов сбыта. Мужчины чаще хотят работать системными администраторами, инженерами и механиками - при этом возраст претендентов увеличился в среднем на три года. На два года "постарели" охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков.В чем причина перемен"Количество "возрастных" соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу. В первую очередь из-за наличия отсрочки от мобилизации. Исключение составляют лишь программист: средний возраст разработчиков за 9 месяцев снизился с 38 до 37 лет", - сказано в материалах исследования.При этом спецоперация повлияла на отказ большинства работодателей от гендерных стереотипов. Кроме того, компании чаще принимают на работу людей по рекомендациям своих сотрудников, приглашают вернуться уволившихся.Ранее аналитики SuperJob посчитали, сколько крымчан согласны встретить Новый год на работе. Бой курантов на рабочем месте будут слушать 12% жителей полуострова, чаще всего отрабатывать новогодние смены соглашаются мужчины. Читайте также на РИА Новости Крым:Не надо стесняться: какие данные о себе стоит указать в резюмеКакие три супернавыка воспитания детей помогают в работеСколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, сво, общество, новости