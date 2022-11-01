https://crimea.ria.ru/20221101/skolko-rossiyan-imeyut-finansovye-podushki--opros-1125199670.html

Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос

Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос

Почти половина россиян не имеет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитической службы портала SuperJob. РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T20:03

2022-11-01T20:03

2022-11-01T18:55

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Почти половина россиян не имеет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитической службы портала SuperJob."Сегодня почти у каждого второго россиянина (47%) нет никаких накоплений", – говорится в отчете.18% респондентов ответили, что, лишившись всех источников дохода, смогли бы прожить на свои сбережения не больше двух месяцев. 15% опрошенных назвали период меньше месяца.Исследование показало, что учет личных финансов ведет большинство россиян – 68%. Из них 55% подсчитывают доходы и расходы примерно, а 13% — строго. При этом чаще всего составляют планы на минимальный срок – до полугода. Не контролируют свои финансы вовсе 32%, то есть каждый третий.В опросе сервиса приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян обеспечены жильем.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика