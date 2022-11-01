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Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
Почти половина россиян не имеет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитической службы портала SuperJob. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T20:03
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общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Почти половина россиян не имеет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитической службы портала SuperJob."Сегодня почти у каждого второго россиянина (47%) нет никаких накоплений", – говорится в отчете.18% респондентов ответили, что, лишившись всех источников дохода, смогли бы прожить на свои сбережения не больше двух месяцев. 15% опрошенных назвали период меньше месяца.Исследование показало, что учет личных финансов ведет большинство россиян – 68%. Из них 55% подсчитывают доходы и расходы примерно, а 13% — строго. При этом чаще всего составляют планы на минимальный срок – до полугода. Не контролируют свои финансы вовсе 32%, то есть каждый третий.В опросе сервиса приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян обеспечены жильем.
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общество, экономика
Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос

SuperJob: каждый второй россиянин не имеет никаких накоплений

20:03 01.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Почти половина россиян не имеет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитической службы портала SuperJob.
"Сегодня почти у каждого второго россиянина (47%) нет никаких накоплений", – говорится в отчете.
18% респондентов ответили, что, лишившись всех источников дохода, смогли бы прожить на свои сбережения не больше двух месяцев. 15% опрошенных назвали период меньше месяца.
9% за счет финансовой подушки безопасности продержались бы от трех месяцев до полугода, 6% надеются протянуть до года. И лишь 5% считают, что смогли бы жить без доходов дольше.
Исследование показало, что учет личных финансов ведет большинство россиян – 68%. Из них 55% подсчитывают доходы и расходы примерно, а 13% — строго. При этом чаще всего составляют планы на минимальный срок – до полугода. Не контролируют свои финансы вовсе 32%, то есть каждый третий.
В опросе сервиса приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян обеспечены жильем.
ОбществоЭкономика
 
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