https://crimea.ria.ru/20221101/skolko-rossiyan-imeyut-finansovye-podushki--opros-1125199670.html
Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
Почти половина россиян не имеет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитической службы портала SuperJob. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T20:03
2022-11-01T20:03
2022-11-01T18:55
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Почти половина россиян не имеет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитической службы портала SuperJob."Сегодня почти у каждого второго россиянина (47%) нет никаких накоплений", – говорится в отчете.18% респондентов ответили, что, лишившись всех источников дохода, смогли бы прожить на свои сбережения не больше двух месяцев. 15% опрошенных назвали период меньше месяца.Исследование показало, что учет личных финансов ведет большинство россиян – 68%. Из них 55% подсчитывают доходы и расходы примерно, а 13% — строго. При этом чаще всего составляют планы на минимальный срок – до полугода. Не контролируют свои финансы вовсе 32%, то есть каждый третий.В опросе сервиса приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян обеспечены жильем.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, экономика
Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
SuperJob: каждый второй россиянин не имеет никаких накоплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Почти половина россиян не имеет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные исследований аналитической службы портала SuperJob.
"Сегодня почти у каждого второго россиянина (47%) нет никаких накоплений", – говорится в отчете.
18% респондентов ответили, что, лишившись всех источников дохода, смогли бы прожить на свои сбережения не больше двух месяцев. 15% опрошенных назвали период меньше месяца.
9% за счет финансовой подушки безопасности продержались бы от трех месяцев до полугода, 6% надеются протянуть до года. И лишь 5% считают, что смогли бы жить без доходов дольше.
Исследование показало, что учет личных финансов ведет большинство россиян – 68%. Из них 55% подсчитывают доходы и расходы примерно, а 13% — строго. При этом чаще всего составляют планы на минимальный срок – до полугода. Не контролируют свои финансы вовсе 32%, то есть каждый третий.
В опросе сервиса приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.