https://crimea.ria.ru/20221027/skolko-rossiyan-obespecheny-sobstvennym-zhilem--opros-1125100471.html

Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос

Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос

Более 70% россиян владеют собственным жильем, у людей старше 60 лет этот показатель превышает 82%. К таким выводам по результатам проведенного опроса пришел... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T18:47

2022-10-27T18:47

2022-10-27T18:47

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Более 70% россиян владеют собственным жильем, у людей старше 60 лет этот показатель превышает 82%. К таким выводам по результатам проведенного опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Недвижимость.Среди тех, у кого нет недвижимости, живут у родственников 13%, а среди владеющих своим жильем – 4%. При этом каждый седьмой или 14% респондентов сообщили, что за последние два года тратили более половины дохода семьи на оплату жилья. О регулярных трудностях в оплате аренды квартиры рассказали 13% респондентов. Более того, 6% участников опроса признались, что не знают, где будут жить через месяц, среди имеющих свой дом или квартиру таких только 2%.Ранее стало известно, что после выхода на пенсию россияне в среднем планируют прожить еще 15 лет. При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года, мужчины до 74 лет.

https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика