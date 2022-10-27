https://crimea.ria.ru/20221027/skolko-rossiyan-obespecheny-sobstvennym-zhilem--opros-1125100471.html
Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос
Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос
Более 70% россиян владеют собственным жильем, у людей старше 60 лет этот показатель превышает 82%. К таким выводам по результатам проведенного опроса пришел... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:47
2022-10-27T18:47
2022-10-27T18:47
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Более 70% россиян владеют собственным жильем, у людей старше 60 лет этот показатель превышает 82%. К таким выводам по результатам проведенного опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Недвижимость.Среди тех, у кого нет недвижимости, живут у родственников 13%, а среди владеющих своим жильем – 4%. При этом каждый седьмой или 14% респондентов сообщили, что за последние два года тратили более половины дохода семьи на оплату жилья. О регулярных трудностях в оплате аренды квартиры рассказали 13% респондентов. Более того, 6% участников опроса признались, что не знают, где будут жить через месяц, среди имеющих свой дом или квартиру таких только 2%.Ранее стало известно, что после выхода на пенсию россияне в среднем планируют прожить еще 15 лет. При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года, мужчины до 74 лет.
https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, экономика
Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос
Более 80% россиян пенсионного возраста имеют собственное жилье – опрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Более 70% россиян владеют собственным жильем, у людей старше 60 лет этот показатель превышает 82%. К таким выводам по результатам проведенного опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Недвижимость.
"Собственным домом или квартирой располагают 71% россиян. При этом больше всего домовладельцев среди людей старше 60 лет – 82%, среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет жильем владеют 47%", – говорится в результатах исследования.
Среди тех, у кого нет недвижимости, живут у родственников 13%, а среди владеющих своим жильем – 4%. При этом каждый седьмой или 14% респондентов сообщили, что за последние два года тратили более половины дохода семьи на оплату жилья.
О регулярных трудностях в оплате аренды квартиры рассказали 13% респондентов. Более того, 6% участников опроса признались, что не знают, где будут жить через месяц, среди имеющих свой дом или квартиру таких только 2%.
Ранее стало известно, что после выхода на пенсию россияне в среднем планируют прожить
еще 15 лет. При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года, мужчины до 74 лет.