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Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос
Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос
Каждый пятый россиянин считает началом старости выход на пенсию, после которой соотечественники рассчитывают прожить в среднем 15 лет. Об это по результатам... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T08:04
2022-09-21T08:04
общество
российская федерация (россия, рф)
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Каждый пятый россиянин считает началом старости выход на пенсию, после которой соотечественники рассчитывают прожить в среднем 15 лет. Об это по результатам опроса сообщила глава департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова."В среднем, россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года, мужчины до 74 лет", – уточнила Кулешова.Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что старость начинается с выходом на пенсию и потерей возможности вести привычный образ жизни.Напомним, в России пенсионный возраст для мужчин – 65 лет, для женщин – 60.
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общество, российская федерация (россия, рф), опрос
Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос

Россияне после ухода на пенсию по старости рассчитывают прожить в среднем 15 лет

08:04 21.09.2022
 
© Дмитрий МакеевВ севастопольском парке Учкуевка
В севастопольском парке Учкуевка
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Каждый пятый россиянин считает началом старости выход на пенсию, после которой соотечественники рассчитывают прожить в среднем 15 лет. Об это по результатам опроса сообщила глава департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова.
"В среднем, россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года, мужчины до 74 лет", – уточнила Кулешова.
Также, по ее словам, проведенный "ВЦИОМ-Спутник" телефонный опрос показал, что россияне считают началом старости. По мнению 50% респондентов, она наступает, когда возникают серьезные проблемы со здоровьем. 27% проголосовавших назвали началом старости утрату возможности себя обеспечивать материально. 26% отметили, что старость приходит с полным окончанием трудовой деятельности и наступлением зависимости человека от окружающих.
Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что старость начинается с выходом на пенсию и потерей возможности вести привычный образ жизни.
Напомним, в России пенсионный возраст для мужчин – 65 лет, для женщин – 60.
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