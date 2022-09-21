https://crimea.ria.ru/20220921/skolko-rossiyane-rasschityvayut-prozhit-posle-ukhoda-na-pensiyu--opros-1124566871.html

Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос

Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос

Каждый пятый россиянин считает началом старости выход на пенсию, после которой соотечественники рассчитывают прожить в среднем 15 лет. Об это по результатам... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T08:04

2022-09-21T08:04

2022-09-21T08:04

общество

российская федерация (россия, рф)

опрос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/06/1123760264_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_647820e34e8b09f730d89030005e9b94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Каждый пятый россиянин считает началом старости выход на пенсию, после которой соотечественники рассчитывают прожить в среднем 15 лет. Об это по результатам опроса сообщила глава департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова."В среднем, россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года, мужчины до 74 лет", – уточнила Кулешова.Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что старость начинается с выходом на пенсию и потерей возможности вести привычный образ жизни.Напомним, в России пенсионный возраст для мужчин – 65 лет, для женщин – 60.

https://crimea.ria.ru/20220706/kak-dokupit-stazh-dlya-polucheniya-pensii--ekspert-1123754803.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф), опрос