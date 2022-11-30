https://crimea.ria.ru/20221130/ne-nado-stesnyatsya-kakie-dannye-o-sebe-stoit-ukazat-v-rezyume-1125607888.html

Не надо стесняться: какие данные о себе стоит указать в резюме

Не надо стесняться: какие данные о себе стоит указать в резюме - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Не надо стесняться: какие данные о себе стоит указать в резюме

В Крыму работодатели чаще просматривают резюме тех кандидатов, которые указали желаемую зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T20:24

2022-11-30T20:24

2022-11-30T20:24

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму работодатели чаще просматривают резюме тех кандидатов, которые указали желаемую зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.SuperJob опросил менеджеров по персоналу из Крыма и выяснил, что при подборе персонала 40% работодателей в первую очередь рассматривают те резюме, где указана желаемая заработная плата кандидата.Вместе с тем, 38% работодателей рассматривают резюме тех соискателей, которые претендуют на больший оклад, чем указано в вакансии.При этом аналитики отмечают, что работодатели все реже готовы приглашать на собеседование слишком "дорогих" кандидатов. Заинтересованность в соискателе, указавшим оклад выше, есть только на определенные вакансии.Также аналитики назвали критерии, которые играют решающую роль в подборе персонала: большой опыт работы кандидата (34%), высокая квалификация (26%) и готовность исполнять больше обязанностей (22%). За уникальностью специалистов "гонится" лишь 5% рекрутеров.Ранее опрос SuperJob показал, нужен ли россиянам ежегодный выходной 31 декабря.

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым