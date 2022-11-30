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Не надо стесняться: какие данные о себе стоит указать в резюме
Не надо стесняться: какие данные о себе стоит указать в резюме - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Не надо стесняться: какие данные о себе стоит указать в резюме
В Крыму работодатели чаще просматривают резюме тех кандидатов, которые указали желаемую зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T20:24
2022-11-30T20:24
2022-11-30T20:24
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму работодатели чаще просматривают резюме тех кандидатов, которые указали желаемую зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.SuperJob опросил менеджеров по персоналу из Крыма и выяснил, что при подборе персонала 40% работодателей в первую очередь рассматривают те резюме, где указана желаемая заработная плата кандидата.Вместе с тем, 38% работодателей рассматривают резюме тех соискателей, которые претендуют на больший оклад, чем указано в вакансии.При этом аналитики отмечают, что работодатели все реже готовы приглашать на собеседование слишком "дорогих" кандидатов. Заинтересованность в соискателе, указавшим оклад выше, есть только на определенные вакансии.Также аналитики назвали критерии, которые играют решающую роль в подборе персонала: большой опыт работы кандидата (34%), высокая квалификация (26%) и готовность исполнять больше обязанностей (22%). За уникальностью специалистов "гонится" лишь 5% рекрутеров.Ранее опрос SuperJob показал, нужен ли россиянам ежегодный выходной 31 декабря.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, крым
Не надо стесняться: какие данные о себе стоит указать в резюме
SuperJob: работодатели Крыма отдают предпочтение кандидатам, которые знают цену работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму работодатели чаще просматривают резюме тех кандидатов, которые указали желаемую зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.
SuperJob опросил менеджеров по персоналу из Крыма и выяснил, что при подборе персонала 40% работодателей в первую очередь рассматривают те резюме, где указана желаемая заработная плата кандидата.
"Сегодня лишь у 11% компаний в приоритете соискатели, написавшие вместо зарплатных ожиданий "оклад по договоренности". В каждой второй организации (49%) очередность рассмотрения резюме не зависит от того, указан ли в них предполагаемый доход", – говорится в исследовании.
Вместе с тем, 38% работодателей рассматривают резюме тех соискателей, которые претендуют на больший оклад, чем указано в вакансии.
При этом аналитики отмечают, что работодатели все реже готовы приглашать на собеседование слишком "дорогих" кандидатов. Заинтересованность в соискателе, указавшим оклад выше, есть только на определенные вакансии.
Также аналитики назвали критерии, которые играют решающую роль в подборе персонала: большой опыт работы кандидата (34%), высокая квалификация (26%) и готовность исполнять больше обязанностей (22%). За уникальностью специалистов "гонится" лишь 5% рекрутеров.