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Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам
Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам
Получить 31 декабря ежегодный официальный выходной желает подавляющее большинство жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T07:02
2022-11-25T07:02
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Получить 31 декабря ежегодный официальный выходной желает подавляющее большинство жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.Ранее сообщалось, что Госдума готовится рассмотреть поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым 31 декабря может стать постоянным выходным днем.Свою позицию люди аргументировали тем, что этот в день "все равно никто особо не работает".Против дополнительного выходного в последний день года выступили 6% респондентов, так как, по их мнению, "новогодние каникулы в России слишком длинные".Выяснилось, что сторонников выходного 31 декабря больше среди женщин (89%), чем среди мужчин (78%). Отмечается также, что поддерживают "праздничную" инициативу преимущественно россияне с доходом менее 50 тыс. рублей в месяц – таких 89%. Кто зарабатывает больше – свыше 80 тыс. рублей – реже согласны на дополнительный официальный отдых (81%).Исследование провели среди 1600 респондентов из всех регионов страны.Ранее опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний.
https://crimea.ria.ru/20221117/kak-budut-otmechat-novyy-god-v-rossiyskikh-kompaniyakh--opros-1125399713.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, опрос
Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам

Опрос: за выходной день 31 декабря выступают 83% россиян

07:02 25.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Получить 31 декабря ежегодный официальный выходной желает подавляющее большинство жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.
Ранее сообщалось, что Госдума готовится рассмотреть поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым 31 декабря может стать постоянным выходным днем.
"Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным", – говорится в отчете аналитиков сервиса.
Свою позицию люди аргументировали тем, что этот в день "все равно никто особо не работает".
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Против дополнительного выходного в последний день года выступили 6% респондентов, так как, по их мнению, "новогодние каникулы в России слишком длинные".
Выяснилось, что сторонников выходного 31 декабря больше среди женщин (89%), чем среди мужчин (78%). Отмечается также, что поддерживают "праздничную" инициативу преимущественно россияне с доходом менее 50 тыс. рублей в месяц – таких 89%. Кто зарабатывает больше – свыше 80 тыс. рублей – реже согласны на дополнительный официальный отдых (81%).
Исследование провели среди 1600 респондентов из всех регионов страны.
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