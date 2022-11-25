https://crimea.ria.ru/20221125/vykhodnoy-31-dekabrya-nuzhen-li-on-rossiyanam-1125530582.html

Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам

Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам

Получить 31 декабря ежегодный официальный выходной желает подавляющее большинство жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T07:02

2022-11-25T07:02

2022-11-25T07:02

общество

опрос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Получить 31 декабря ежегодный официальный выходной желает подавляющее большинство жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.Ранее сообщалось, что Госдума готовится рассмотреть поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым 31 декабря может стать постоянным выходным днем.Свою позицию люди аргументировали тем, что этот в день "все равно никто особо не работает".Против дополнительного выходного в последний день года выступили 6% респондентов, так как, по их мнению, "новогодние каникулы в России слишком длинные".Выяснилось, что сторонников выходного 31 декабря больше среди женщин (89%), чем среди мужчин (78%). Отмечается также, что поддерживают "праздничную" инициативу преимущественно россияне с доходом менее 50 тыс. рублей в месяц – таких 89%. Кто зарабатывает больше – свыше 80 тыс. рублей – реже согласны на дополнительный официальный отдых (81%).Исследование провели среди 1600 респондентов из всех регионов страны.Ранее опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний.

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https://crimea.ria.ru/20221116/klassicheskiy-otdykh-bez-yarkikh-shou-kak-budut-otmechat-novyy-god-v-krymu-1125380384.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, опрос