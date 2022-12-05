https://crimea.ria.ru/20221205/naskolko-tsenyat-initsiativnykh-sotrudnikov-kollegi-i-rukovodstvo---opros-1125688504.html
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос
Интерес руководителей к инициативным сотрудникам вырос, чего не скажешь о коллективах: только в одном из трех к таким коллегам относятся положительно. Это... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T20:40
2022-12-05T20:40
2022-12-05T20:40
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Интерес руководителей к инициативным сотрудникам вырос, чего не скажешь о коллективах: только в одном из трех к таким коллегам относятся положительно. Это следует из опроса исследовательского центра портала Superjob.ru."К инициативным сослуживцам положительно относятся 6 из 10 россиян, впрочем, оговорки нередки: "Но лишь в том случае, если от их инициативы у меня не прибавляется работы. Или повышается зарплата", –отмечается в отчете.Так как чаще всего реализовывать задуманное одним человеком приходится всем, чужая инициатива как правило раздражает. Однако, судя по комментариям при проведении исследования, она также может вызывать зависть или ревность.Отмечается, что два года назад доля сотрудников, высказывавшихся положительно в отношении инициативных коллег, была существенно выше – 68%.Что касается руководства компаний, то на сегодняшний день положительно к деятельным и предприимчивым сотрудникам, согласно опросу, относятся 43% респондентов. За два года этот показатель вырос на 10%.Опрос был проведен во всех регионах России с 28 ноября по 2 декабря среди экономически активного населения старше 18 лет, имеющего постоянную работу (выборка 1600 респондентов).Ранее опрос показал, каким кандидатам работодатели отдают предпочтение чаще.
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общество, опрос
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос
Что в коллективах думают об инициативных сотрудниках руководители и коллеги – опрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Интерес руководителей к инициативным сотрудникам вырос, чего не скажешь о коллективах: только в одном из трех к таким коллегам относятся положительно. Это следует из опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.
"К инициативным сослуживцам положительно относятся 6 из 10 россиян, впрочем, оговорки нередки: "Но лишь в том случае, если от их инициативы у меня не прибавляется работы. Или повышается зарплата", –отмечается в отчете.
К деятельным коллегам более расположены молодые сотрудники, старшее же поколение (45 лет и выше) вывело золотое правило для инициативных: "Реализация должна ложиться на инициатора!"
Так как чаще всего реализовывать задуманное одним человеком приходится всем, чужая инициатива как правило раздражает. Однако, судя по комментариям при проведении исследования, она также может вызывать зависть или ревность.
Отмечается, что два года назад доля сотрудников, высказывавшихся положительно в отношении инициативных коллег, была существенно выше – 68%.
Что касается руководства компаний, то на сегодняшний день положительно к деятельным и предприимчивым сотрудникам, согласно опросу, относятся 43% респондентов. За два года этот показатель вырос на 10%.
Опрос был проведен во всех регионах России с 28 ноября по 2 декабря среди экономически активного населения старше 18 лет, имеющего постоянную работу (выборка 1600 респондентов).