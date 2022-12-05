Рейтинг@Mail.ru
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221205/naskolko-tsenyat-initsiativnykh-sotrudnikov-kollegi-i-rukovodstvo---opros-1125688504.html
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос
Интерес руководителей к инициативным сотрудникам вырос, чего не скажешь о коллективах: только в одном из трех к таким коллегам относятся положительно. Это... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T20:40
2022-12-05T20:40
общество
опрос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121513682_0:95:961:635_1920x0_80_0_0_6e7f096434beecf5d2c3f709de00ff7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Интерес руководителей к инициативным сотрудникам вырос, чего не скажешь о коллективах: только в одном из трех к таким коллегам относятся положительно. Это следует из опроса исследовательского центра портала Superjob.ru."К инициативным сослуживцам положительно относятся 6 из 10 россиян, впрочем, оговорки нередки: "Но лишь в том случае, если от их инициативы у меня не прибавляется работы. Или повышается зарплата", –отмечается в отчете.Так как чаще всего реализовывать задуманное одним человеком приходится всем, чужая инициатива как правило раздражает. Однако, судя по комментариям при проведении исследования, она также может вызывать зависть или ревность.Отмечается, что два года назад доля сотрудников, высказывавшихся положительно в отношении инициативных коллег, была существенно выше – 68%.Что касается руководства компаний, то на сегодняшний день положительно к деятельным и предприимчивым сотрудникам, согласно опросу, относятся 43% респондентов. За два года этот показатель вырос на 10%.Опрос был проведен во всех регионах России с 28 ноября по 2 декабря среди экономически активного населения старше 18 лет, имеющего постоянную работу (выборка 1600 респондентов).Ранее опрос показал, каким кандидатам работодатели отдают предпочтение чаще.
https://crimea.ria.ru/20220804/predstaviteli-kakikh-professiy-privlekayut-rossiyan--opros-1124056518.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121513682_0:0:847:635_1920x0_80_0_0_2610fc77446f97c94d111604e81a112b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, опрос
Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос

Что в коллективах думают об инициативных сотрудниках руководители и коллеги – опрос

20:40 05.12.2022
 
© goumbik-3752482/pixabayРабота
Работа
© goumbik-3752482/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Интерес руководителей к инициативным сотрудникам вырос, чего не скажешь о коллективах: только в одном из трех к таким коллегам относятся положительно. Это следует из опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.
"К инициативным сослуживцам положительно относятся 6 из 10 россиян, впрочем, оговорки нередки: "Но лишь в том случае, если от их инициативы у меня не прибавляется работы. Или повышается зарплата", –отмечается в отчете.
К деятельным коллегам более расположены молодые сотрудники, старшее же поколение (45 лет и выше) вывело золотое правило для инициативных: "Реализация должна ложиться на инициатора!"
Так как чаще всего реализовывать задуманное одним человеком приходится всем, чужая инициатива как правило раздражает. Однако, судя по комментариям при проведении исследования, она также может вызывать зависть или ревность.
Отмечается, что два года назад доля сотрудников, высказывавшихся положительно в отношении инициативных коллег, была существенно выше – 68%.
Что касается руководства компаний, то на сегодняшний день положительно к деятельным и предприимчивым сотрудникам, согласно опросу, относятся 43% респондентов. За два года этот показатель вырос на 10%.
Опрос был проведен во всех регионах России с 28 ноября по 2 декабря среди экономически активного населения старше 18 лет, имеющего постоянную работу (выборка 1600 респондентов).
Ранее опрос показал, каким кандидатам работодатели отдают предпочтение чаще.
Уличный музыкант - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 08:11
Представители каких профессий привлекают россиян – опрос
 
ОбществоОпрос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 5 декабря
21:59Как написать письмо настоящему Деду Морозу и получить ответ
21:25Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону
20:40Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос
20:12Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского
20:09ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ
19:52В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
19:37"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года
19:17Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году
18:54Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
18:46Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста
18:15Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского моста
18:04Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине
17:31Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой стула
17:11Крым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — Аксенов
17:09Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
16:49В Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятия
16:48Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины
16:37Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
16:11Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным
Лента новостейМолния