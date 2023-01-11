Рейтинг@Mail.ru
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/bez-sveta-na-dva-dnya-chast-simferopolya-i-prilegayuschie-sela-1126337664.html
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села
В Симферополе 12 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T21:45
2023-01-11T21:45
крым
городская среда
симферополь
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 12 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в предприятии "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17 часов вечера по адресам:- ул. Харьковская, 2-44 (чет), 1-41 (нечет); - ул. Леси Украинки, 2-8 (чет), 29/30; - ул. Мраморная, 4-10 (чет), 18-30 (чет), 7-11 (нечет), 3/6;- пер. Харьковский, 1-7; - ул. Шахтеров, 1-13- ул. 51-й Армии, 102-128 (чет), 89-105 (нечет);- ул. Бетховена, 88; - пер. Гранитный, 33;- ул. Суходольная, 38-58 (чет), 5А, 169/105;- ул. Фурманова, 36-44 (чет), 39-47 (нечет);- ул. Чапаева, 12-24 (чет), 9-29 (нечет);- ул. Щорса, 5/89; - ул. Севастопольская, 76-152 (чет);- ул. Д. Ульянова, 6, 10, 1А; - ул. Панфиловцев, 1-36;- ул. Кечкеметская, 134-168 (чет), 109А-115 (нечет);- ул. Сельвинского, 96-100 (чет); - ул. Трудовая, 9;- ул. 8 Марта, 118-134А (чет), 153-169/45 (нечет);- ул. Курцовская, 42, 42А;- ул. Баррикадная, 1, 2;- ул. Залесская, 2А, 1-15 (нечет);- ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет)Кроме того, 12 и 13 января адресные отключения пройдут в селах Симферопольского района: Краснолесье, Пионерском, Добром, Лозовом, Заречном, Партизанах, Ферсманово, Перевальном и Добровском сельском поселении."ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика", - предупредили в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, городская среда, симферополь, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села

Симферополь и семь сел Симферопольского района в четверг и пятницу останутся без света

21:45 11.01.2023
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 12 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в предприятии "Крымэнерго".
Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17 часов вечера по адресам:
- ул. Харьковская, 2-44 (чет), 1-41 (нечет);
- ул. Леси Украинки, 2-8 (чет), 29/30;
- ул. Мраморная, 4-10 (чет), 18-30 (чет), 7-11 (нечет), 3/6;
- пер. Харьковский, 1-7;
- ул. Шахтеров, 1-13
- ул. 51-й Армии, 102-128 (чет), 89-105 (нечет);
- ул. Бетховена, 88;
- пер. Гранитный, 33;
- ул. Суходольная, 38-58 (чет), 5А, 169/105;
- ул. Фурманова, 36-44 (чет), 39-47 (нечет);
- ул. Чапаева, 12-24 (чет), 9-29 (нечет);
- ул. Щорса, 5/89;
- ул. Севастопольская, 76-152 (чет);
- ул. Д. Ульянова, 6, 10, 1А;
- ул. Панфиловцев, 1-36;
- ул. Кечкеметская, 134-168 (чет), 109А-115 (нечет);
- ул. Сельвинского, 96-100 (чет);
- ул. Трудовая, 9;
- ул. 8 Марта, 118-134А (чет), 153-169/45 (нечет);
- ул. Курцовская, 42, 42А;
- ул. Баррикадная, 1, 2;
- ул. Залесская, 2А, 1-15 (нечет);
- ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет)
Кроме того, 12 и 13 января адресные отключения пройдут в селах Симферопольского района: Краснолесье, Пионерском, Добром, Лозовом, Заречном, Партизанах, Ферсманово, Перевальном и Добровском сельском поселении.
"ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика", - предупредили в компании.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей
Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
КрымГородская средаСимферопольЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездов
21:58ЧВК "Вагнер" взяли Соледар: более 500 украинских военных уничтожены
21:56Главные события и заявления дня: 11 января
21:45Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села
21:24ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что изветсно
21:21Главные новости Крыма: 11 января
20:32Кто быстрее привыкает к новому рабочему месту – опрос
20:02Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
19:57Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема
19:41Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
19:15Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара
18:56Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
18:38В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
18:37Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
18:24Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
18:18В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
17:39В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
17:18Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
16:41Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
16:32Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
Лента новостейМолния