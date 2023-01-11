https://crimea.ria.ru/20230111/bez-sveta-na-dva-dnya-chast-simferopolya-i-prilegayuschie-sela-1126337664.html
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села
В Симферополе 12 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T21:45
2023-01-11T21:45
2023-01-11T21:45
крым
городская среда
симферополь
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 12 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в предприятии "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17 часов вечера по адресам:- ул. Харьковская, 2-44 (чет), 1-41 (нечет); - ул. Леси Украинки, 2-8 (чет), 29/30; - ул. Мраморная, 4-10 (чет), 18-30 (чет), 7-11 (нечет), 3/6;- пер. Харьковский, 1-7; - ул. Шахтеров, 1-13- ул. 51-й Армии, 102-128 (чет), 89-105 (нечет);- ул. Бетховена, 88; - пер. Гранитный, 33;- ул. Суходольная, 38-58 (чет), 5А, 169/105;- ул. Фурманова, 36-44 (чет), 39-47 (нечет);- ул. Чапаева, 12-24 (чет), 9-29 (нечет);- ул. Щорса, 5/89; - ул. Севастопольская, 76-152 (чет);- ул. Д. Ульянова, 6, 10, 1А; - ул. Панфиловцев, 1-36;- ул. Кечкеметская, 134-168 (чет), 109А-115 (нечет);- ул. Сельвинского, 96-100 (чет); - ул. Трудовая, 9;- ул. 8 Марта, 118-134А (чет), 153-169/45 (нечет);- ул. Курцовская, 42, 42А;- ул. Баррикадная, 1, 2;- ул. Залесская, 2А, 1-15 (нечет);- ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет)Кроме того, 12 и 13 января адресные отключения пройдут в селах Симферопольского района: Краснолесье, Пионерском, Добром, Лозовом, Заречном, Партизанах, Ферсманово, Перевальном и Добровском сельском поселении."ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика", - предупредили в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, городская среда, симферополь, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 12 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в предприятии "Крымэнерго".
Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17 часов вечера по адресам:
- ул. Харьковская, 2-44 (чет), 1-41 (нечет);
- ул. Леси Украинки, 2-8 (чет), 29/30;
- ул. Мраморная, 4-10 (чет), 18-30 (чет), 7-11 (нечет), 3/6;
- пер. Харьковский, 1-7;
- ул. Шахтеров, 1-13
- ул. 51-й Армии, 102-128 (чет), 89-105 (нечет);
- ул. Бетховена, 88;
- пер. Гранитный, 33;
- ул. Суходольная, 38-58 (чет), 5А, 169/105;
- ул. Фурманова, 36-44 (чет), 39-47 (нечет);
- ул. Чапаева, 12-24 (чет), 9-29 (нечет);
- ул. Щорса, 5/89;
- ул. Севастопольская, 76-152 (чет);
- ул. Д. Ульянова, 6, 10, 1А;
- ул. Панфиловцев, 1-36;
- ул. Кечкеметская, 134-168 (чет), 109А-115 (нечет);
- ул. Сельвинского, 96-100 (чет);
- ул. Трудовая, 9;
- ул. 8 Марта, 118-134А (чет), 153-169/45 (нечет);
- ул. Курцовская, 42, 42А;
- ул. Баррикадная, 1, 2;
- ул. Залесская, 2А, 1-15 (нечет);
- ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет)
Кроме того, 12 и 13 января адресные отключения пройдут в селах Симферопольского района: Краснолесье, Пионерском, Добром, Лозовом, Заречном, Партизанах, Ферсманово, Перевальном и Добровском сельском поселении.
"ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика", - предупредили в компании.
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