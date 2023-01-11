https://crimea.ria.ru/20230111/bez-sveta-na-dva-dnya-chast-simferopolya-i-prilegayuschie-sela-1126337664.html

Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села

Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села

В Симферополе 12 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T21:45

2023-01-11T21:45

2023-01-11T21:45

крым

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 12 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонтов. Об этом предупредили в предприятии "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17 часов вечера по адресам:- ул. Харьковская, 2-44 (чет), 1-41 (нечет); - ул. Леси Украинки, 2-8 (чет), 29/30; - ул. Мраморная, 4-10 (чет), 18-30 (чет), 7-11 (нечет), 3/6;- пер. Харьковский, 1-7; - ул. Шахтеров, 1-13- ул. 51-й Армии, 102-128 (чет), 89-105 (нечет);- ул. Бетховена, 88; - пер. Гранитный, 33;- ул. Суходольная, 38-58 (чет), 5А, 169/105;- ул. Фурманова, 36-44 (чет), 39-47 (нечет);- ул. Чапаева, 12-24 (чет), 9-29 (нечет);- ул. Щорса, 5/89; - ул. Севастопольская, 76-152 (чет);- ул. Д. Ульянова, 6, 10, 1А; - ул. Панфиловцев, 1-36;- ул. Кечкеметская, 134-168 (чет), 109А-115 (нечет);- ул. Сельвинского, 96-100 (чет); - ул. Трудовая, 9;- ул. 8 Марта, 118-134А (чет), 153-169/45 (нечет);- ул. Курцовская, 42, 42А;- ул. Баррикадная, 1, 2;- ул. Залесская, 2А, 1-15 (нечет);- ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет)Кроме того, 12 и 13 января адресные отключения пройдут в селах Симферопольского района: Краснолесье, Пионерском, Добром, Лозовом, Заречном, Партизанах, Ферсманово, Перевальном и Добровском сельском поселении."ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика", - предупредили в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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