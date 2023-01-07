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Птица рождественского счастья — готовим утку по рецепту журналиста

Птица рождественского счастья — готовим утку по рецепту журналиста - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Птица рождественского счастья — готовим утку по рецепту журналиста

Впереди – новогодние и рождественские праздники. Перед многими хозяйками встает вопрос: что приготовить, чтобы было вкусно, не слишком сложно, но обязательно... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T09:59

2023-01-07T09:59

2023-01-07T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ - 7 янв, РИА Новости Крым, кот Мостик. Впереди – новогодние и рождественские праздники. Перед многими хозяйками встает вопрос: что приготовить, чтобы было вкусно, не слишком сложно, но обязательно торжественно?Мы с нашим журналистом Наташей Дремовой посоветовались и решили поделиться с читателями одним из ее фирменных рецептов – фаршированной уткой, приготовленной в духовке.Наташа – разносторонний человек. Увлекается историей, работает с архивными документами, распутывает целые исторические детективы, устанавливает имена бойцов, погибших в Великой Отечественной войне. А кроме того, замурчательно кулинарит!Она, кстати, говорит, что утку с начинкой первыми додумались приготовить китайцы для стола своего императора. Но фаршированная птица, в том числе и утка, считается и традиционным блюдом русской кухни. Так что пойди пойми, кто был первым. Зато никто не поспорит с фактом, что рецепт оказался настолько удачным, что прижился в традициях различных народов и уже не первое столетие является украшением праздничных столов во многих странах.Рецептов утки существует великое множество. Мы остановимся на одном, пожалуй, самом простом. Для него нужно:- утка весом 2 – 2,5 килограмма;- по 150 граммов куриных желудков и сердечек;- стакан риса;- небольшая луковица;- соль, перец по вкусу, растительное масло для пассировки.Начинаем приготовление с начинки: сперва мелко режем луковицу, отправляем на сковородку и пассируем в растительном масле. Важно не пережарить - лучок должен быть мягким, но не золотистым.Елки в подземельях: как встречали Новый год в военном Крыму и Севастополе>>В это время мелко нарезаем сердечки и желудки. Их предстоит отправить на ту же сковороду, предварительно сняв с нее лук. Держать потрошки на сковороде с высокими бортиками на среднем огне предстоит минут десять – пятнадцать.Затем наступает очередь лука и риса. Лук возвращаем, всыпаем в сковороду рис. Сверху наливаем воду – ровно столько, чтобы покрыть крупу. На небольшом огне томим минут 10-15 – пусть познакомятся, "разомлеют" и наберутся ароматов друг от друга.Надо сказать, что для начинки годятся и другие ингредиенты, например, грибы: поскольку кулинария – это искусство, тут вполне допустима фантазия и полет творческой мысли.Посолили, поперчили и перешли к утке.В чем вред диет и как питаться с пользой для здоровья – врачи>>Здесь следует учесть нюансы. Во-первых, чем утка больше, тем дольше готовится. Во-вторых, оказывается, ее ни в коем случае нельзя размораживать в микроволновке! Лучше взять охлажденную или оставить размораживаться задолго до приготовления. В-третьих, не мойте утку перед приготовлением! Если уж очень хочется, не сдерживайте себя, но готовить птицу после промывания можно не раньше чем через полчаса, когда тушка подсохнет. Иначе не получится румяной корочки.Подсушенную тушку утки натирают солью и перцем. Потом можно смело фаршировать. К этому моменту кухня уже наполнится волшебными запахами, так что некоторым котам приходится держать себя в лапах, чтобы не полакомиться деликатесом раньше времени.Фаршировать утку следует горячей начинкой, едва снятой со сковороды. К этому моменту рис достаточно распарился, и его придется слегка прижать, чтобы он поместился внутрь. Если даже начинка осталась – ничего страшного! Ее можно подтушить до готовности и использовать как гарнир к любым другим блюдам. У нас с Наташей - хозяйственных поваров исключительной квалификации - ничего не пропадет!После того, как фаршировка и вышивание по утке закончены, птицу следует запаковать в рукав для запекания, уложить в утятницу и отправить в духовку.Важно! Духовку перед готовкой нужно предварительно разогреть до 200 градусов, и только потом ставить туда птицу. Температуру для приготовления выставляем на уровне 200 – 220 градусов.Православные традиции: как правильно отметить Рождество>>Через час - полтора пора проверить готовность блюда. Верная примета: утка подрумянится по бокам. В этом случае можно переходить к следующему этапу: вскрыть рукав, чтобы и грудка птицы подрумянилась как следует. Для этого можно полить ее скопившемся в поддоне жирком. А потом оставить в духовке еще на полчаса.Наконец, дом наполняется умопомрачительными ароматами. Через два с лишним часа утка готова. Начинка впитала в себя сок, мясо стало нежным. Утку можно доставать из духовки – аппетитную, румяную и душистую. Осторожно, не обожгитесь!Дегустируем. Как специалист в области кулинарии могу сказать с полной уверенностью: аромат волшебный, вкус божественный, а настроение – праздничное!Читайте еще по теме: Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит>>Что едят на Новый год и Рождество в разных странах мира>>Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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