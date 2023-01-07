https://crimea.ria.ru/20230107/glavnye-novosti-kryma-7-yanvarya-1126292654.html

Главные новости Крыма: 7 января

Главные новости Крыма: 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Главные новости Крыма: 7 января

Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму. Керченская переправа возобновила работу. По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП. Горный серпантин на... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T19:52

2023-01-07T19:52

2023-01-07T19:52

кириенко

андрей турчак

рождество христово

керченская паромная переправа

крым

юбк

крымский следком

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму. Керченская переправа возобновила работу. По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП. Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега. Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Рождество в КрымуПервый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Они приняли участие в торжественном мероприятии в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.Керченская переправа заработалаРабота Керченской паромной переправы возобновлена утром в субботу. В ночь на субботу движение паромов через Керченский пролив было приостановлено из-за непогоды.Массовое ДТП по дороге к Керченскому проливуНа трассе "Новороссийск - Керченский пролив" произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. По данным правоохранителей, по предварительной информации пострадали шесть человек.Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снегаКрымские дорожники расчистили 20 километров горного серпантина на гору Ай-Петри на Южном Берегу Крыма. Сегодня горы полуострова впервые с начала зимы присыпало снегом."Крымгазсети", налоги и СледкомПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить результаты расследования дела о неуплате налогов ГУП "Крымгазсети" и проверить сообщения об отсутствии лекарств в аптеках Крыма.

крым

юбк

ай-петри

ялта

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кириенко, андрей турчак, рождество христово, керченская паромная переправа, крым, юбк, крымский следком, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), здравоохранение в россии, ай-петри, ялта, севастополь