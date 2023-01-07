https://crimea.ria.ru/20230107/glavnye-novosti-kryma-7-yanvarya-1126292654.html
Главные новости Крыма: 7 января
Главные новости Крыма: 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Главные новости Крыма: 7 января
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму. Керченская переправа возобновила работу. По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП. Горный серпантин на... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T19:52
2023-01-07T19:52
2023-01-07T19:52
кириенко
андрей турчак
рождество христово
керченская паромная переправа
крым
юбк
крымский следком
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму. Керченская переправа возобновила работу. По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП. Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега. Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Рождество в КрымуПервый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Они приняли участие в торжественном мероприятии в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.Керченская переправа заработалаРабота Керченской паромной переправы возобновлена утром в субботу. В ночь на субботу движение паромов через Керченский пролив было приостановлено из-за непогоды.Массовое ДТП по дороге к Керченскому проливуНа трассе "Новороссийск - Керченский пролив" произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. По данным правоохранителей, по предварительной информации пострадали шесть человек.Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снегаКрымские дорожники расчистили 20 километров горного серпантина на гору Ай-Петри на Южном Берегу Крыма. Сегодня горы полуострова впервые с начала зимы присыпало снегом."Крымгазсети", налоги и СледкомПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить результаты расследования дела о неуплате налогов ГУП "Крымгазсети" и проверить сообщения об отсутствии лекарств в аптеках Крыма.
крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кириенко, андрей турчак, рождество христово, керченская паромная переправа, крым, юбк, крымский следком, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), здравоохранение в россии, ай-петри, ялта, севастополь
Главные новости Крыма: 7 января
Новости Крыма: главные события и заявления субботы, 7 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму. Керченская переправа возобновила работу. По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП. Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега. Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Рождество в Крыму
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили
Рождество в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Они приняли участие в торжественном мероприятии в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.
Керченская переправа заработала
Работа Керченской паромной переправы возобновлена
утром в субботу. В ночь на субботу движение паромов через Керченский пролив было приостановлено
из-за непогоды.
Массовое ДТП по дороге к Керченскому проливу
На трассе "Новороссийск - Керченский пролив" произошло
ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. По данным правоохранителей, по предварительной информации пострадали шесть человек.
Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
Крымские дорожники расчистили
20 километров горного серпантина на гору Ай-Петри на Южном Берегу Крыма. Сегодня горы полуострова впервые с начала зимы присыпало снегом.
"Крымгазсети", налоги и Следком
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
доложить результаты расследования дела о неуплате налогов ГУП "Крымгазсети" и проверить сообщения об отсутствии лекарств в аптеках Крыма.