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Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T10:21
2023-01-07T10:21
2023-01-07T10:21
михаил развожаев
андрей турчак
севастополь
кириенко
рождество христово
рпц (русская православная церковь)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сегодня в Городе-Герое в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе вместе с севастопольцами Рождество встречали - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко, секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Анатольевич Турчак, депутат Госдумы Дмитрий Вадимович Саблин", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над городом в ночь на Рождество беспилотный летательный аппарат.Накануне первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, андрей турчак, севастополь, кириенко, рождество христово, рпц (русская православная церковь), политика
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото
Губернатор Севастополя сообщил что Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму