https://crimea.ria.ru/20230107/kirienko-i-turchak-vstretili-rozhdestvo-v-krymu---foto-1126283287.html

Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото

Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T10:21

2023-01-07T10:21

2023-01-07T10:21

михаил развожаев

андрей турчак

севастополь

кириенко

рождество христово

рпц (русская православная церковь)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сегодня в Городе-Герое в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе вместе с севастопольцами Рождество встречали - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко, секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Анатольевич Турчак, депутат Госдумы Дмитрий Вадимович Саблин", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над городом в ночь на Рождество беспилотный летательный аппарат.Накануне первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко.

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, андрей турчак, севастополь, кириенко, рождество христово, рпц (русская православная церковь), политика