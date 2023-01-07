Рейтинг@Mail.ru
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230107/kirienko-i-turchak-vstretili-rozhdestvo-v-krymu---foto-1126283287.html
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T10:21
2023-01-07T10:21
михаил развожаев
андрей турчак
севастополь
кириенко
рождество христово
рпц (русская православная церковь)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126279480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_172e2926a8827a9ce80f10df887b6a2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сегодня в Городе-Герое в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе вместе с севастопольцами Рождество встречали - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко, секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Анатольевич Турчак, депутат Госдумы Дмитрий Вадимович Саблин", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над городом в ночь на Рождество беспилотный летательный аппарат.Накануне первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126279480_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_6b5af618a2d838339e770e2567b0310d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, андрей турчак, севастополь, кириенко, рождество христово, рпц (русская православная церковь), политика
Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото

Губернатор Севастополя сообщил что Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму

10:21 07.01.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВладимирский Собор в Херсонесе
Владимирский Собор в Херсонесе
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак встретили Рождество в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня в Городе-Герое в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе вместе с севастопольцами Рождество встречали - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко, секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Анатольевич Турчак, депутат Госдумы Дмитрий Вадимович Саблин", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над городом в ночь на Рождество беспилотный летательный аппарат.
Накануне первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев простились с погибшими в ходе проведения специальной военной операции морскими пехотинцами Алексеем Куликовым, Дмитрием Клеповым и Дмитрием Мельниченко.
 
Михаил РазвожаевАндрей ТурчакСевастопольКириенкоРождество ХристовоРПЦ (Русская православная церковь)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ
12:32Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИ
12:08Сын Божий родился: Христов праздник в Симферополе - фото
11:51Где в субботу в Крыму не будет воды: адреса
10:59COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января
10:46Путин поздравил россиян с Рождеством
10:36Керченская переправа возобновила работу — МЧС
10:21Кириенко и Турчак встретили Рождество в Крыму - фото
09:59Птица рождественского счастья — готовим утку по рецепту журналиста
09:19В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотник
08:54Новый пакет помощи: что США подготовили для Украины
08:26Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт
08:04В огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки
03:46Православные традиции: как правильно отметить Рождество
00:01В субботу в Крыму мокрый снег и до 5 градусов тепла
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
23:19Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив
19:58Главные события и заявления дня: 6 января
19:49В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт
19:32Главные новости Крыма: 6 января
Лента новостейМолния