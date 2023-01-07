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По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали
По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали - РИА Новости Крым, 07.01.2023
По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали
На трассе "Новороссийск - Керченский пролив" произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T16:12
2023-01-07T16:12
керченский пролив
керчь
краснодарский край
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
гибдд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На трассе "Новороссийск - Керченский пролив" произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю."Сегодня в 14:00 на автодороге "Новороссийск-Керченский пролив" водитель автомобиля Mercedes, двигался в сторону города Анапы, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства и выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai, Toyota и Hyundai", — сообщили полицейские.По данным правоохранителей, по предварительной информации пострадали шесть человек. Личности участников происшествия и обстоятельства случившегося выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе насмерть сбили пешехода В Севастополе машина сбила мать с ребенком на зебре Житель Ялты получил срок за пьяное ДТП с погибшим пешеходом
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РИА Новости Крым
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керченский пролив, керчь, краснодарский край, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, гибдд
По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали

Массовое ДТП на трассе к Керченскому проливу: пострадали шесть человек

16:12 07.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На трассе "Новороссийск - Керченский пролив" произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
"Сегодня в 14:00 на автодороге "Новороссийск-Керченский пролив" водитель автомобиля Mercedes, двигался в сторону города Анапы, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства и выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai, Toyota и Hyundai", — сообщили полицейские.
По данным правоохранителей, по предварительной информации пострадали шесть человек. Личности участников происшествия и обстоятельства случившегося выясняются.
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Керченский проливКерчьКраснодарский крайСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПГИБДД
 
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