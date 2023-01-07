https://crimea.ria.ru/20230107/po-doroge-k-kerchenskomu-prolivu-massovoe-dtp-shest-chelovek-postradali-1126290830.html

По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали

По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали - РИА Новости Крым, 07.01.2023

По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали

На трассе "Новороссийск - Керченский пролив" произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T16:12

2023-01-07T16:12

2023-01-07T16:12

керченский пролив

керчь

краснодарский край

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На трассе "Новороссийск - Керченский пролив" произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю."Сегодня в 14:00 на автодороге "Новороссийск-Керченский пролив" водитель автомобиля Mercedes, двигался в сторону города Анапы, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства и выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai, Toyota и Hyundai", — сообщили полицейские.По данным правоохранителей, по предварительной информации пострадали шесть человек. Личности участников происшествия и обстоятельства случившегося выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе насмерть сбили пешехода В Севастополе машина сбила мать с ребенком на зебре Житель Ялты получил срок за пьяное ДТП с погибшим пешеходом

керченский пролив

керчь

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, керчь, краснодарский край, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, гибдд