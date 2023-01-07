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15% россиян недовольны полученными под ёлочку подарками
15% россиян недовольны полученными под ёлочку подарками - РИА Новости Крым, 07.01.2023
15% россиян недовольны полученными под ёлочку подарками
Новогодние подарки не понравились 15% россиян. Такие данные получены из статистики, собранной порталом SuperJob. Недовольные хотели бы иметь возможность вернуть РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T18:04
2023-01-07T18:04
2023-01-07T17:29
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психология
рождество христово
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Новогодние подарки не понравились 15% россиян. Такие данные получены из статистики, собранной порталом SuperJob. Недовольные хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин, отмечается в исследовании, в котором приняли участие более 1600 россиян старше 18 лет изо всех округов Российской Федерации.Елки в подземельях: как встречали Новый год в военном Крыму и Севастополе>>Тем не менее, каждый второй опрошенный был полученными подарками вполне доволен. А вот среди недовольных мужчин оказалось больше, чем женщин - 18 и 12% соответственно. Больше всего сетовали на носки и сладости. А из понравившихся подарков – различные гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, косметика и парфюмерия. Особенно та, что выбрана по заказу.Эксперт назвал неожиданный бюджетный подарок на Новый год>>При этом возможность вернуть ненужные презенты в магазин привлекает 45% опрошенных. Но из-за невозможности это сделать, 38% опрошенных оставят ненужные вещи себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся или передарят их. Также 5% отдадут эти вещи на благотворительность, а 9 % – просто выбросят. 2% - вернут дарителю.Читайте по теме:Главный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане>>Бытовая техника под елку: когда распродажа не выйдет боком>>Чего хотят дети на Новый год – опрос>>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, экономика, новый год 2023, психология, рождество христово, опрос
15% россиян недовольны полученными под ёлочку подарками
Шестая часть россиян хотела бы вернуть новогодние подарки в магазин