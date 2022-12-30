https://crimea.ria.ru/20221230/ekspert-nazval-neozhidannyy-byudzhetnyy-podarok-na-novyy-god-1126204721.html

Эксперт назвал неожиданный бюджетный подарок на Новый год

Эксперт назвал неожиданный бюджетный подарок на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Эксперт назвал неожиданный бюджетный подарок на Новый год

В новогодние праздник хочется порадовать подарками близких, знакомых и коллег, но если бюджет не позволяет "разгуляться", можно обойтись приятными мелочами или... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T15:36

2022-12-30T15:36

2022-12-30T09:36

новый год 2023

совет эксперта

общество

антон афанасьев

подарки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. В новогодние праздник хочется порадовать подарками близких, знакомых и коллег, но если бюджет не позволяет "разгуляться", можно обойтись приятными мелочами или неожиданными решениями. По мнению директора по маркетингу одной из розничный торговых компаний Антона Афанасьева, таким подарком могут стать цветы.Эффектный вариант"Новый год – единственный праздник в году, на который обычно не дарят цветы. Но кто сказал, что это не будет эффектно? Можно собрать индивидуальный новогодний букет", —цитирует Афанасьева РИА Новости.По мнению эксперта, такой подарок уместен, поскольку может стать украшением новогоднего стола или рабочего места в офисе. Отличным дополнением к букету будет ваза.СертификатыДругой хороший вариант, который подойдет и для коллег, и для близких людей - подарочный сертификат. Это могут быть карты на косметику или парфюмерию. Если такой вариант кажется слишком скучным, Афанасьев советует подарить сертификат на какой-то аксессуар или предмет одежды. Можно выбрать и еще более экзотичный вариант — сертификат на продукты питания.Кроме того, эксперт рекомендует рассмотреть в качестве варианта чайные или кофейные наборы - часто в преддверии праздников в продаже появляются красиво оформленные лимитированные серии.Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что россияне хотят "найти под елочкой". Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить работу в Новый год — советы психологовКак успеть переделать все дела до Нового годаЧего ждут россияне от 2023 года

https://crimea.ria.ru/20221224/kakie-podarki-pod-elku-gotovyat-krymchane-svoim-rodnym-1126105691.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2023, совет эксперта, общество, антон афанасьев, подарки