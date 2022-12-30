https://crimea.ria.ru/20221230/bytovaya-tekhnika-pod-elku-kogda-rasprodazha-ne-vyydet-bokom-1126082165.html

Бытовая техника под елку: когда распродажа не выйдет боком

Бытовая техника под елку: когда распродажа не выйдет боком - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Бытовая техника под елку: когда распродажа не выйдет боком

Новогодние распродажи способны спровоцировать на спонтанные покупки даже самого рационального человека. Подарки родным, коллегам, друзьям, да и себя побаловать... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T16:18

2022-12-30T16:18

2022-12-30T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Новогодние распродажи способны спровоцировать на спонтанные покупки даже самого рационального человека. Подарки родным, коллегам, друзьям, да и себя побаловать хочется. А когда, как не в Новый год?! И этим стремлением осчастливить себя и близких умело пользуются маркетологи и продавцы.В торговых компаниях декабрь именуют высоким сезоном. Можно продать все или почти все. Даже морально устаревшие и окончательно вышедшие из тренда еще пару сезонов назад модели. Главное – правильная презентация и заманчивые условия. Чтобы не стать "счастливым" обладателем ненужного хлама со скидкой в 80%, эксперты рекомендуют тщательно взвешивать оправданность дорогих приобретений в предновогодний период или перенести их на январь или февраль. Почему – читайте в материале РИА Новости Крым.Скидка скидке розньНекоторые магазины проводят не совсем честные акции – сначала поднимают цены, а после проводят так называемые распродажи и ликвидации. Специалисты весьма скептически относятся к скидкам более 10% для крупной бытовой и встроенной техники, ноутбуков, телевизоров, компьютеров и других гаджетов.Несколько иначе обстоят дела с мелкой бытовой техникой и различными аксессуарами. Как не странно, здесь продавец может позволить сделать фактическую высокую скидку – до 30-40%, так как наценка изначально выше. Лидеры здесь – разного рода лопатки, щипцы, форма для выпекания, сумки для фотоаппаратов и ноутбуков, салфетки, протирки и другие приятные мелочи. На втором месте – ручные блендеры и маломощные миксеры, дорожные фены, эпиляторы, машинки для стрижки и электробритвы. Реальными могут быть скидки до 20%, но не выше.Смотри на шестерни – не на ценуПри выборе следует руководствоваться не размером дисконта, а надежностью конкретной модели и тем, как часто будете использовать технику, отмечают специалисты. Не имеет смысла экономить на холодильнике, стиральной или посудомоечной машине, так как они прямо влияют на степень ежедневного комфорта. Но переплачивать за профессиональный кухонный комбайн и духовку, если раз в месяц делаете шарлотку, не стоит.В идеале лучше прочесть отзывы о приглянувшейся модели, расспросить консультантов про нюансы того или иного товара. Сотрудники магазинов заинтересованы в возвратном клиенте и постараются помочь сделать оптимальный выбор, заверил собеседник.После того, как вы окончательно определились, лучше изучить цены в магазинах города и на электронных площадках, а также уточнить условия доставки и сроки гарантии. Если покупка необходима здесь и сейчас – приобретайте. Тогда она будет осмысленной, взвешенной и принесет радость своему владельцу.Камень в корзинеИной алгоритм действий предлагают специалисты для случая, когда консультанты буквально навязывают покупку. О таком товаре вы услышите только положительные отзывы, вам посулят значительный дисконт и приятный презент.Поскольку предпраздничные дни – это практически последний шанс реализовать такую технику по полной стоимости, магазины делают на нее самые большие скидки. Вплоть до себестоимости и цены закупки. Нужно ли делать такое приобретение или нет – дело личное. Но специалисты рекомендуют воздержаться от поспешных решений."Уже в январе-марте большинство производителей представят обновленные линейки. Покупатели станут гоняться за новинками, модели прошлого года заметно упадут в цене. Можно спокойно выбрать и купить по приемлемой стоимости подходящую по всем параметрам вещь. И заметьте – без "скидок", – резюмировал он.

https://crimea.ria.ru/20220222/rossiyanam-zapretyat-vybrasyvat-v-musor-kompyutery-i-bytovuyu-tekhniku-1122452569.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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