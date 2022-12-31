https://crimea.ria.ru/20221231/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-v-posledniy-den-2022-goda---prognoz-1126220292.html

Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз

Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз

В последний день уходящего 2022 года погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T00:01

2022-12-31T00:01

2022-12-31T00:01

погода

крымская погода

крым

симферополь

севастополь

керчь

евпатория

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В последний день уходящего 2022 года погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +11…+13.В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Ночь +5…7 градусов, Днем до +12.В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи днем погода аналогичная, ночью на градус теплее.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз погоды на Новый год в КрымуВ январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали датыКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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