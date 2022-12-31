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Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз
Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз
В последний день уходящего 2022 года погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T00:01
2022-12-31T00:01
погода
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керчь
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ялта
алушта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В последний день уходящего 2022 года погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +11…+13.В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Ночь +5…7 градусов, Днем до +12.В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи днем погода аналогичная, ночью на градус теплее.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз погоды на Новый год в КрымуВ январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали датыКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, крымская погода, крым, симферополь, севастополь, керчь, евпатория, ялта, алушта, судак
Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз

Прогноз погоды в Крыму на субботу, 31 декабря

00:01 31.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В последний день уходящего 2022 года погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на южном побережье до +10, днем +9…+14 градусов", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Ночь +5…7 градусов, Днем до +12.
В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи днем погода аналогичная, ночью на градус теплее.
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ПогодаКрымская погодаКрымСимферопольСевастопольКерчьЕвпаторияЯлтаАлуштаСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз
21:55Главные новости Крыма: 30 декабря
21:17Главные события и заявления дня: 30 декабря
20:45Когда запустят "шахматный" фонтан в Симферополе
20:20Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом
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18:12Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля
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