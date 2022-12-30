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Главные новости Крыма: 30 декабря

Главные новости Крыма: 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Главные новости Крыма: 30 декабря

Безопасность Крыма в 2023 году. Пробки и дополнительные пункты досмотра на Крымском мосту. Приговор участнику террористической ячейки в Крыму. Завершение работы РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T21:55

2022-12-30T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма в 2023 году. Пробки и дополнительные пункты досмотра на Крымском мосту. Приговор участнику террористической ячейки в Крыму. Завершение работы по расчистке речных русел. График работы медучреждений Крыма и Севастополя в новогодние каникулы.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Безопасность Крыма в наступающем годуБезопасность Крыма на сегодняшний день обеспечена на достойном уровне, жители полуострова в этом плане находятся в довольно комфортной обстановке, и эта ситуация не изменится в 2023 году. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.Наши спецслужбы и другие структуры работают соответствующим образом. Думаю, эта ситуация не изменится, и в 2023 году мы будем жить примерно так же, разве что какие-то негодяи захотят нам что-то испортить, но это не будет носить массового характера", – убежден Горбачев. Ситуация на Крымском мостуВ преддверии новогодних праздников трафик на Крымском мосту многократно возрос, в пятницу на подъездах к транспортному переходу в трехкилометровой пробке скопилось около 1,2 тыс. автомобилей. Чтобы увеличить пропускную способность число досмотровых пунктов увеличили. В профильном министерстве рассчитывают, что эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра, при этом — обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.Приговор террористуУчастник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению суда. Подсудимый Эрнес Сейярович Аметов вступил в террористическую организацию в 2016 году и был ее участником вплоть до своего задержания 11 октября 2017 года, принимал активное участие в мероприятиях ячейки, изучал идеологическую литературу, приобретал агитационные навыки для проведения пропагандистской работы и склонения местных жителей к участию в деятельности организации. Расчистка русел рекВ Белогорском районе Крыма завершили работу по расчистке рек после июньских паводков. Всего от песчаных наносов и мусора освободили 3,68 км естественных русел рек Биюк-Карасу, Тана-Су, Сары-Су в границах города Белогорска и прилегающего села Головановки. В результате пропускная способность русел восстановлена, что минимизирует повторные подтопления в случае обильных осадков.Работа медорганизаций в новогодние праздникиВ Крыму определен график работы больниц и поликлиник с 30 декабря по 9 января. В праздничные дни будут работать отделения для температурящих больных и неотложной медпомощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00 (прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому – до 13:00). Продолжится наблюдение за пациентами и на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, гриппом, ОРВИ и другими заболеваниями. Доставка лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции на дому при первом посещении врача также продолжится, как и забор биоматериала для анализов и тестов. Дополнительный амбулаторный прием с 3 по 6 января с 09.00 до 14.00 будут вести узкие специалисты, терапевты, педиатры, стоматологи. Вакцинация также продолжится. Стационары будут работать штатно. Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно. В Севастополе с 31 декабря по 8 января включительно медицинские учреждения будут работать по особому графику. Скорая помощь и Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно, все звонки бесплатны.* террористическая организация, запрещена в РФ.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости, общество, новости крыма, мнения