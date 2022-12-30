https://crimea.ria.ru/20221230/v-krymu-zakonchili-raschistku-rusel-rek-posle-iyunskikh-pavodkov-1126211490.html

В Крыму закончили расчистку русел рек после июньских паводков

В Крыму закончили расчистку русел рек после июньских паводков - РИА Новости Крым, 30.12.2022

В Крыму закончили расчистку русел рек после июньских паводков

В Белогорском районе Крыма завершили работу по расчистке рек после июньских паводков. Как сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, всего от... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T11:55

2022-12-30T11:55

2022-12-30T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма завершили работу по расчистке рек после июньских паводков. Как сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, всего от песчаных наносов и мусора освободили почти 4 км речных русел.Всего, по его словам, убрано 8,5 тыс. кубометров гравийно-песчаных наносов, 294 аварийных и поваленных деревьев, также специалисты срезали кустарники и поросль на площади 147 квадратным метров. В результате пропускная способность русел восстановлена, что минимизирует повторные подтопления в случае обильных осадков.Как уточнил Гоцанюк, работы проводились за счет средств федерального бюджета, выделенных Федеральным агентством водных ресурсов из резервного фонда.В конце июня в Крыму прошли сильные ливни, что привело к паводкам. От непогоды пострадали более полутора тысяч человек, свыше 700 домов оказались подтоплены. За первые дни в Крыму выпало свыше 100 миллиметров осадков, по словам специалистов, такого не было в Симферополе на протяжении ста лет. 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов ввел на территории трех городских округов Крыма режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крым уходит под воду после ливней и что с этим делатьКрыму угрожают снегодождевые паводкиСколько воды пришлось вылить в море после сильных ливней в Крыму

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