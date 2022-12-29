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Главные новости Крыма: 29 декабря

Главные новости Крыма: 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Главные новости Крыма: 29 декабря

Грузовики поедут по Крымскому мосту в марте. На ЮБК заработали три новые электроподстанции. Страшное ДТП в Алуште. В Крыму выросло сельхозпроизводство. Крым и... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T21:28

2022-12-29T21:28

2022-12-29T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Грузовики поедут по Крымскому мосту в марте. На ЮБК заработали три новые электроподстанции. Страшное ДТП в Алуште. В Крыму выросло сельхозпроизводство. Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Грузовики поедут по Крымскому мосту в мартеДвижение грузовиков по Крымскому мосту планируется запустить к марту 2023 года. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.По его словам, большегрузы смогут поехать по мосту после реализации комплекса мер для обеспечения максимальной безопасности.Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме, железнодорожное сообщение и сухопутный коридор через освобожденные территории – тоже, добавил Гоцанюк.На ЮБК заработали три новые электроподстанцииНа южном побережье Крыма запустили в работу три электроподстанции мощностью 110 кВ каждая, сообщили в Минэнерго РФ.Подстанция "Миндальная" обеспечит деятельность образовательного центра культуры и искусств "Арт-резиденции "Таврида".Подстанция "Алупка" повысит надежность транзита электроэнергии на ЮБК и создаст дополнительный резерв свободной мощности для подключения новых потребителей. А установленные на подстанции "Дарсан" батареи позволят максимально снизить риски ограничения электроснабжения при падении напряжения в Ялтинском городском округе.Страшное ДТП в АлуштеЧетыре человека погибли в дорожной аварии в Алуште. По данным МВД по республике, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. Все находившиеся в салоне люди погибли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.В Крыму выросло сельхозпроизводствоПроизводство продукции сельского хозяйства в Крыму в уходящем году выросло на 10% по сравнению с показателями 2021 года. По данным властей республики, урожай зерновых в текущем году составил два миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть.Также увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионыТрассу "Таврида" с материковой частью России соединит новая автострада Джанкой – Ростов-на-Дону, проектирование магистрали уже идет. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, трасса пройдет от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону

крым

крымский мост

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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