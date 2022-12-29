https://crimea.ria.ru/20221229/glavnye-novosti-kryma-29-dekabrya-1126201218.html
Главные новости Крыма: 29 декабря
Главные новости Крыма: 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Главные новости Крыма: 29 декабря
Грузовики поедут по Крымскому мосту в марте. На ЮБК заработали три новые электроподстанции. Страшное ДТП в Алуште. В Крыму выросло сельхозпроизводство. Крым и... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T21:28
2022-12-29T21:28
2022-12-29T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Грузовики поедут по Крымскому мосту в марте. На ЮБК заработали три новые электроподстанции. Страшное ДТП в Алуште. В Крыму выросло сельхозпроизводство. Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Грузовики поедут по Крымскому мосту в мартеДвижение грузовиков по Крымскому мосту планируется запустить к марту 2023 года. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.По его словам, большегрузы смогут поехать по мосту после реализации комплекса мер для обеспечения максимальной безопасности.Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме, железнодорожное сообщение и сухопутный коридор через освобожденные территории – тоже, добавил Гоцанюк.На ЮБК заработали три новые электроподстанцииНа южном побережье Крыма запустили в работу три электроподстанции мощностью 110 кВ каждая, сообщили в Минэнерго РФ.Подстанция "Миндальная" обеспечит деятельность образовательного центра культуры и искусств "Арт-резиденции "Таврида".Подстанция "Алупка" повысит надежность транзита электроэнергии на ЮБК и создаст дополнительный резерв свободной мощности для подключения новых потребителей. А установленные на подстанции "Дарсан" батареи позволят максимально снизить риски ограничения электроснабжения при падении напряжения в Ялтинском городском округе.Страшное ДТП в АлуштеЧетыре человека погибли в дорожной аварии в Алуште. По данным МВД по республике, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. Все находившиеся в салоне люди погибли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.В Крыму выросло сельхозпроизводствоПроизводство продукции сельского хозяйства в Крыму в уходящем году выросло на 10% по сравнению с показателями 2021 года. По данным властей республики, урожай зерновых в текущем году составил два миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть.Также увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионыТрассу "Таврида" с материковой частью России соединит новая автострада Джанкой – Ростов-на-Дону, проектирование магистрали уже идет. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, трасса пройдет от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Главные новости Крыма: 29 декабря
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 29 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Грузовики поедут по Крымскому мосту в марте. На ЮБК заработали три новые электроподстанции. Страшное ДТП в Алуште. В Крыму выросло сельхозпроизводство. Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Грузовики поедут по Крымскому мосту в марте
Движение грузовиков по Крымскому мосту планируется запустить
к марту 2023 года. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
По его словам, большегрузы смогут поехать по мосту после реализации комплекса мер для обеспечения максимальной безопасности.
Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме, железнодорожное сообщение и сухопутный коридор через освобожденные территории – тоже, добавил Гоцанюк.
На ЮБК заработали три новые электроподстанции
На южном побережье Крыма запустили в работу
три электроподстанции мощностью 110 кВ каждая, сообщили в Минэнерго РФ.
Подстанция "Миндальная" обеспечит деятельность образовательного центра культуры и искусств "Арт-резиденции "Таврида".
Подстанция "Алупка" повысит надежность транзита электроэнергии на ЮБК и создаст дополнительный резерв свободной мощности для подключения новых потребителей. А установленные на подстанции "Дарсан" батареи позволят максимально снизить риски ограничения электроснабжения при падении напряжения в Ялтинском городском округе.
Четыре человека погибли
в дорожной аварии в Алуште. По данным МВД по республике, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. Все находившиеся в салоне люди погибли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Крыму выросло сельхозпроизводство
Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в уходящем году выросло на 10%
по сравнению с показателями 2021 года. По данным властей республики, урожай зерновых в текущем году составил два миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть.
Также увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.
Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы
Трассу "Таврида" с материковой частью России соединит новая автострада Джанкой – Ростов-на-Дону, проектирование магистрали уже идет. Об этом сообщил
врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, трасса пройдет от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону