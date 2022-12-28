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Главные события и заявления дня: 28 декабря

Главные события и заявления дня: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Главные события и заявления дня: 28 декабря

Хакеры RaHDit обнародовали данные украинских солдат и офицеров "кибервойск". Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России – Хуснуллин. Минус восемь... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T21:25

2022-12-28T21:25

2022-12-28T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Хакеры RaHDit обнародовали данные украинских солдат и офицеров "кибервойск". Рекордные 100 млн "квадратов" жилья введут в России – Хуснуллин. Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации. В Кремле оценили "мирный план Украины"Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления хакеровРоссийская хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" информацию о более чем 70 украинских солдатах и офицерах "кибервойск".Во вторник RaHDit обнародовали данные об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиках движения Save UA – здесь 406 человек. Сейчас перешли к "элите украинских кибервойск".Хуснуллин о Донбассе и темпах строительстваВвод жилья в России по итогам года составит рекордные 100 миллионов квадратных метров. Также он заявил, что более пятидесяти регионов России включились в активную работу по восстановлению Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Спецоперация – минувшие суткиРоссийские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщает Минобороны РФ."Мирный план" УкраиныНикакого "мирного плана" Украины на данный момент не существует, Киев не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и вхождением в ее состав новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах ранее заявила, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине, состоящий из десяти пунктов. И ориентировочно в феврале его представят общественности в рамках международного саммита под эгидой ООН.

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