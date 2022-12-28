https://crimea.ria.ru/20221228/minus-vosem-gaubits-i-tri-grada-u-vsu--khronika-spetsoperatsii-1126175152.html

Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации

Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации

Российские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T15:25

2022-12-28T15:25

2022-12-28T15:25

министерство обороны рф

украина

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

россия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Северска ДНР уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Также в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области российские военные уничтожили три украинские гаубицы "Мста-Б", а в районах Георгиевки и Марьинки ДНР – две украинские гаубицы Д-20 и Д-30."Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах", — добавили в Минобороны.Также в районе населенного пункта Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.

https://crimea.ria.ru/20221228/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-bolee-350-boevikov-vsu-v-donbasse-1126174228.html

украина

россия

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

херсонская область

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министерство обороны рф, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, россия, запорожская область, донецкая народная республика (днр), харьковская область, херсонская область