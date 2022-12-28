https://crimea.ria.ru/20221228/minus-vosem-gaubits-i-tri-grada-u-vsu--khronika-spetsoperatsii-1126175152.html
Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации
Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации
Российские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T15:25
2022-12-28T15:25
2022-12-28T15:25
министерство обороны рф
украина
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
россия
запорожская область
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харьковская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Северска ДНР уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Также в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области российские военные уничтожили три украинские гаубицы "Мста-Б", а в районах Георгиевки и Марьинки ДНР – две украинские гаубицы Д-20 и Д-30."Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах", — добавили в Минобороны.Также в районе населенного пункта Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.
https://crimea.ria.ru/20221228/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-bolee-350-boevikov-vsu-v-donbasse-1126174228.html
украина
россия
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, россия, запорожская область, донецкая народная республика (днр), харьковская область, херсонская область
Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации
МО РФ: уничтожены две американские и одна немецкая гаубицы, из которых обстреливали Донецк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в районе Северска ДНР уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
Также в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области российские военные уничтожили три украинские гаубицы "Мста-Б", а в районах Георгиевки и Марьинки ДНР – две украинские гаубицы Д-20 и Д-30.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах", — добавили в Минобороны.
Также в районе населенного пункта Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.