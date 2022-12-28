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Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации
Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации
Российские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T15:25
2022-12-28T15:25
министерство обороны рф
украина
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всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Северска ДНР уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Также в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области российские военные уничтожили три украинские гаубицы "Мста-Б", а в районах Георгиевки и Марьинки ДНР – две украинские гаубицы Д-20 и Д-30."Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах", — добавили в Минобороны.Также в районе населенного пункта Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.
https://crimea.ria.ru/20221228/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-bolee-350-boevikov-vsu-v-donbasse-1126174228.html
украина
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запорожская область
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министерство обороны рф, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, россия, запорожская область, донецкая народная республика (днр), харьковская область, херсонская область
Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации

МО РФ: уничтожены две американские и одна немецкая гаубицы, из которых обстреливали Донецк

15:25 28.12.2022
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченец Донецкой народной республики (ДНР) на передовой в окрестностях Дебальцево
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) на передовой в окрестностях Дебальцево - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . Дэн Леви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили восемь гаубиц ВСУ, в том числе американского и немецкого производства, из которых украинские боевики обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, в районе Северска ДНР уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
Также в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области российские военные уничтожили три украинские гаубицы "Мста-Б", а в районах Георгиевки и Марьинки ДНР – две украинские гаубицы Д-20 и Д-30.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах", — добавили в Минобороны.
Также в районе населенного пункта Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
14:46
Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
Министерство обороны РФУкраинаСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьХерсонская область
 
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