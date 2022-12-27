https://crimea.ria.ru/20221227/glavnye-novosti-kryma-27-dekabrya-1126160039.html

Главные новости Крыма: 27 декабря

Главные новости Крыма: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Главные новости Крыма: 27 декабря

В Крымстате рассказали о падении реальных доходов граждан. В Крыму досрочно выплатят пенсии и пособия. Сезонные инфекции "закрывают" школы на карантин... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T21:09

2022-12-27T21:09

2022-12-27T21:09

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крымстате рассказали о падении реальных доходов граждан. В Крыму досрочно выплатят пенсии и пособия. Сезонные инфекции "закрывают" школы на карантин. Губернатор Севастополя дал ответ о салютах в Новый год. В Раздольненском районе Крыма назначен новый глава.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Инфляция "съела" доходы крымчанРазмер средней номинальной начисленной заработной платы крымчан в январе-сентябре вырос на 6,8% и составил 39 855 рублей. При этом реальная зарплата снизилась на 7,1% из-за инфляционных процессов, сообщила замруководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко. Реальные доходы жителей региона также просели, но не столь значительно.Пенсии и пособия в Крыму придут раньше срокаВ республиканском отделении Пенсионного фонда сообщили о досрочной выплате пенсии и социальных пособий за январь. Это стало возможным благодаря авансированию в декабре выплат за выходные и праздничные дни января 2023 года. В какие даты будут проходить выплаты можно узнать по ссылке.Карантин в крымских школахВ Крыму на карантин закрыты четыре школы и 93 класса. Кроме того, по состоянию на вторник в 10 детских садах не работают 18 групп в Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, а также в Кировском, Нижнегорском и Черноморском районах.Салюты в Севастополе – можно, но не нужноГубернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал воздержаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что хоть запрета на использование фейерверков и салютов нет, многие горожане очень восприимчивы к любым громким звукам.Севастопольцам подняли прожиточный минимумПравительство Севастополя установило величину прожиточного минимума для населения на 2023 год."Прожиточный минимум на душу населения в регионе составит 14 519 рублей, для трудоспособного населения — 15 826 рублей, для пенсионеров — 12 486 рублей и для детей — 15 560 рублей", – сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Крымский успех археологовВ Симферопольском районе близ села Строгановока были обнаружены большие курганные группы. Находка позволила ученым узнать, как проходила жизнь в крымской степи в эпоху раннего Железного века, и в эпоху раннего средневековья."Это самое уникальное и неожиданное открытие", – заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По оценкам ученых, курганы относятся к третьей четверти VIII века — хазарскому периоду.В Раздольненском районе Крыма назначен новый главаПо результатам заседания внеочередной сессии Раздольненского райсовета победителем конкурса на замещение должности главы районной администрации стал Денис Олейник. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главы. Олейник приступит к своим должностным обязанностям с 1 января 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20221227/ubytki-predpriyatiy-kryma-prevysili-12-mlrd-rubley--krymstat-1126154642.html

https://crimea.ria.ru/20221227/svinoy-gripp-zafiksirovan-vo-vsekh-regionakh-rossii-1126150605.html

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раздольненский район крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, севастополь, экономика, раздольненский район крыма, общество, археология в крыму