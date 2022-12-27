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Главные новости Крыма: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Главные новости Крыма: 27 декабря
Главные новости Крыма: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Главные новости Крыма: 27 декабря
В Крымстате рассказали о падении реальных доходов граждан. В Крыму досрочно выплатят пенсии и пособия. Сезонные инфекции "закрывают" школы на карантин... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T21:09
2022-12-27T21:09
крым
новости крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
севастополь
экономика
раздольненский район крыма
общество
археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крымстате рассказали о падении реальных доходов граждан. В Крыму досрочно выплатят пенсии и пособия. Сезонные инфекции "закрывают" школы на карантин. Губернатор Севастополя дал ответ о салютах в Новый год. В Раздольненском районе Крыма назначен новый глава.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Инфляция "съела" доходы крымчанРазмер средней номинальной начисленной заработной платы крымчан в январе-сентябре вырос на 6,8% и составил 39 855 рублей. При этом реальная зарплата снизилась на 7,1% из-за инфляционных процессов, сообщила замруководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко. Реальные доходы жителей региона также просели, но не столь значительно.Пенсии и пособия в Крыму придут раньше срокаВ республиканском отделении Пенсионного фонда сообщили о досрочной выплате пенсии и социальных пособий за январь. Это стало возможным благодаря авансированию в декабре выплат за выходные и праздничные дни января 2023 года. В какие даты будут проходить выплаты можно узнать по ссылке.Карантин в крымских школахВ Крыму на карантин закрыты четыре школы и 93 класса. Кроме того, по состоянию на вторник в 10 детских садах не работают 18 групп в Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, а также в Кировском, Нижнегорском и Черноморском районах.Салюты в Севастополе – можно, но не нужноГубернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал воздержаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что хоть запрета на использование фейерверков и салютов нет, многие горожане очень восприимчивы к любым громким звукам.Севастопольцам подняли прожиточный минимумПравительство Севастополя установило величину прожиточного минимума для населения на 2023 год."Прожиточный минимум на душу населения в регионе составит 14 519 рублей, для трудоспособного населения — 15 826 рублей, для пенсионеров — 12 486 рублей и для детей — 15 560 рублей", – сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Крымский успех археологовВ Симферопольском районе близ села Строгановока были обнаружены большие курганные группы. Находка позволила ученым узнать, как проходила жизнь в крымской степи в эпоху раннего Железного века, и в эпоху раннего средневековья."Это самое уникальное и неожиданное открытие", – заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По оценкам ученых, курганы относятся к третьей четверти VIII века — хазарскому периоду.В Раздольненском районе Крыма назначен новый главаПо результатам заседания внеочередной сессии Раздольненского райсовета победителем конкурса на замещение должности главы районной администрации стал Денис Олейник. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главы. Олейник приступит к своим должностным обязанностям с 1 января 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20221227/ubytki-predpriyatiy-kryma-prevysili-12-mlrd-rubley--krymstat-1126154642.html
https://crimea.ria.ru/20221227/svinoy-gripp-zafiksirovan-vo-vsekh-regionakh-rossii-1126150605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, севастополь, экономика, раздольненский район крыма, общество, археология в крыму
Главные новости Крыма: 27 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 27 декабря

21:09 27.12.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крымстате рассказали о падении реальных доходов граждан. В Крыму досрочно выплатят пенсии и пособия. Сезонные инфекции "закрывают" школы на карантин. Губернатор Севастополя дал ответ о салютах в Новый год. В Раздольненском районе Крыма назначен новый глава.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Инфляция "съела" доходы крымчан
Размер средней номинальной начисленной заработной платы крымчан в январе-сентябре вырос на 6,8% и составил 39 855 рублей. При этом реальная зарплата снизилась на 7,1% из-за инфляционных процессов, сообщила замруководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.
Реальные доходы жителей региона также просели, но не столь значительно.
Симферопольский хлебозавод - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
19:17
Убытки предприятий Крыма превысили 12 млрд рублей – Крымстат
Пенсии и пособия в Крыму придут раньше срока
В республиканском отделении Пенсионного фонда сообщили о досрочной выплате пенсии и социальных пособий за январь. Это стало возможным благодаря авансированию в декабре выплат за выходные и праздничные дни января 2023 года. В какие даты будут проходить выплаты можно узнать по ссылке.
Карантин в крымских школах
В Крыму на карантин закрыты четыре школы и 93 класса. Кроме того, по состоянию на вторник в 10 детских садах не работают 18 групп в Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, а также в Кировском, Нижнегорском и Черноморском районах.
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
12:49
Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России
Салюты в Севастополе – можно, но не нужно
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал воздержаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что хоть запрета на использование фейерверков и салютов нет, многие горожане очень восприимчивы к любым громким звукам.
Севастопольцам подняли прожиточный минимум
Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума для населения на 2023 год.
"Прожиточный минимум на душу населения в регионе составит 14 519 рублей, для трудоспособного населения — 15 826 рублей, для пенсионеров — 12 486 рублей и для детей — 15 560 рублей", – сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.
Крымский успех археологов
В Симферопольском районе близ села Строгановока были обнаружены большие курганные группы. Находка позволила ученым узнать, как проходила жизнь в крымской степи в эпоху раннего Железного века, и в эпоху раннего средневековья.
"Это самое уникальное и неожиданное открытие", – заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
По оценкам ученых, курганы относятся к третьей четверти VIII века — хазарскому периоду.
В Раздольненском районе Крыма назначен новый глава
По результатам заседания внеочередной сессии Раздольненского райсовета победителем конкурса на замещение должности главы районной администрации стал Денис Олейник. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главы. Олейник приступит к своим должностным обязанностям с 1 января 2023 года.
 
КрымНовости КрымаКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяСевастопольЭкономикаРаздольненский район КрымаОбществоАрхеология в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
21:09Главные новости Крыма: 27 декабря
20:46Когда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
20:21Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом
19:59В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы
19:21Ответ России на "нефтяной потолок" – указ Путина
19:17Убытки предприятий Крыма превысили 12 млрд рублей – Крымстат
18:54В Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне
18:21Шторм в США унес жизни 57 человек: введен режим ЧС
17:57В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО
17:36Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли
17:02Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги
16:48Избран новый глава Раздольненского района Крыма
16:34Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть
16:19Насколько инфляция "съела" доходы крымчан
16:05Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим
15:44Армия России разбила артиллерию ВСУ, стрелявшую по Донецку
15:30По Крыму поедут новогодние троллейбусы
15:18Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего
15:07Детей военных и беженцев приглашают на "Севастопольскую елку"
14:38Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры
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