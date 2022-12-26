https://crimea.ria.ru/20221226/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-na-26-dekabrya-1126130279.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее медики подтвердили диагноз у 45 человек. РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T10:43

2022-12-26T10:43

2022-12-26T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее медики подтвердили диагноз у 45 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 590 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом – 5412.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 — с подтвержденным COVID-19.В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 97 130 человек, выздоровели 94 323.Читайте также на РИА Новости Крым:В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемостиОчень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуКогда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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