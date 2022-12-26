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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее медики подтвердили диагноз у 45 человек. РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T10:43
2022-12-26T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее медики подтвердили диагноз у 45 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 590 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом – 5412.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 — с подтвержденным COVID-19.В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 97 130 человек, выздоровели 94 323.Читайте также на РИА Новости Крым:В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемостиОчень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуКогда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным
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РИА Новости Крым
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая COVID-19

10:43 26.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее медики подтвердили диагноз у 45 человек.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 590 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 621 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, за весь период – 203 187", — рассказали в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом – 5412.

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 — с подтвержденным COVID-19.
В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 97 130 человек, выздоровели 94 323.
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