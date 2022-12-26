https://crimea.ria.ru/20221226/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-na-26-dekabrya-1126130279.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее медики подтвердили диагноз у 45 человек. РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T10:43
2022-12-26T10:43
2022-12-26T10:43
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
крым
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076921_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_1685d2be1b6ab3ab553ba8938312a0fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее медики подтвердили диагноз у 45 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 590 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом – 5412.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 — с подтвержденным COVID-19.В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 97 130 человек, выздоровели 94 323.Читайте также на РИА Новости Крым:В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемостиОчень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуКогда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076921_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3c59cfcd1e59f40b1e1d2ada8b4a7d3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, севастополь, новости крыма
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее медики подтвердили диагноз у 45 человек.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 590 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 621 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, за весь период – 203 187", — рассказали в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом – 5412.
Сводка по Севастополю
В городе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 — с подтвержденным COVID-19.
В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 97 130 человек, выздоровели 94 323.
Читайте также на РИА Новости Крым: