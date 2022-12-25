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Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря
Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря
Паромы Керченской переправы курсируют штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе в воскресенье нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T12:02
2022-12-25T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Паромы Керченской переправы курсируют штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе в воскресенье нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.На сегодняшний день паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 230 рейсов."Согласно прогнозу Росгидромета, ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 10-60 см, температура воздуха +8...10, температура воды в море +5...6 градусов", - указано в сообщении ведомства.Всего с начала работы переправы паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 51 973 пассажира, 37 284 единицы автотранспорта и 4 218 железнодорожных вагонов. В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продленКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, новости крыма, крымская погода, минтранс россии
Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря

Керченская паромная переправа 25 декабря работает штатно, штормовых предупреждений нет

12:02 25.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Паромы Керченской переправы курсируют штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе в воскресенье нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
На сегодняшний день паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 230 рейсов.
"Согласно прогнозу Росгидромета, ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 10-60 см, температура воздуха +8...10, температура воды в море +5...6 градусов", - указано в сообщении ведомства.
Всего с начала работы переправы паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 51 973 пассажира, 37 284 единицы автотранспорта и 4 218 железнодорожных вагонов.
В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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