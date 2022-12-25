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Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря

Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря

Паромы Керченской переправы курсируют штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе в воскресенье нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T12:02

2022-12-25T12:02

2022-12-25T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Паромы Керченской переправы курсируют штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе в воскресенье нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.На сегодняшний день паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 230 рейсов."Согласно прогнозу Росгидромета, ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 10-60 см, температура воздуха +8...10, температура воды в море +5...6 градусов", - указано в сообщении ведомства.Всего с начала работы переправы паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 51 973 пассажира, 37 284 единицы автотранспорта и 4 218 железнодорожных вагонов. В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продленКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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