https://crimea.ria.ru/20221221/v-sevastopole-nakazali-eks-nalogovogo-inspektora-za-makhinatsii-s-vychetami-1126024046.html

В Севастополе наказали экс-налогового инспектора за махинации с вычетами

В Севастополе наказали экс-налогового инспектора за махинации с вычетами - РИА Новости Крым, 21.12.2022

В Севастополе наказали экс-налогового инспектора за махинации с вычетами

В Севастополе вынесен приговор в отношении бывшего налогового инспектора за мошенничество с получением налоговых вычетов. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T09:44

2022-12-21T09:44

2022-12-21T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор в отношении бывшего налогового инспектора за мошенничество с получением налоговых вычетов. Об этом сообщили в прокуратуре города.По данным ведомства, с мая 2019 года и по март 2020 года женщина составила и предоставила в налоговую декларации по налогу на доходы физлиц с незаконно заявленным имущественным и социальными налоговыми вычетами. Более того, будучи государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок, она самостоятельно проверила свои декларации и утвердила возврат заявленной ею суммы налога.Кроме того, в период с марта по июнь 2020 года она убедила в наличии оснований для получения налоговых вычетов по расходам на приобретение доли в квартире, лечение и покупку медикаментов свою мать. Введенная в заблуждение женщина предоставила декларации, а ее дочь провела по ним камеральные проверки и утвердила возврат налога. Однако и в этом случае оснований для этого не было.Расследование по уголовному делу проведено управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В ходе следствия экс-инспектор полностью возместила причиненный ущерб.По результатам рассмотрения дела суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничествоВ Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томографВ Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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