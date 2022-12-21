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В Севастополе наказали экс-налогового инспектора за махинации с вычетами
В Севастополе наказали экс-налогового инспектора за махинации с вычетами - РИА Новости Крым, 21.12.2022
В Севастополе наказали экс-налогового инспектора за махинации с вычетами
В Севастополе вынесен приговор в отношении бывшего налогового инспектора за мошенничество с получением налоговых вычетов. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T09:44
2022-12-21T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор в отношении бывшего налогового инспектора за мошенничество с получением налоговых вычетов. Об этом сообщили в прокуратуре города.По данным ведомства, с мая 2019 года и по март 2020 года женщина составила и предоставила в налоговую декларации по налогу на доходы физлиц с незаконно заявленным имущественным и социальными налоговыми вычетами. Более того, будучи государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок, она самостоятельно проверила свои декларации и утвердила возврат заявленной ею суммы налога.Кроме того, в период с марта по июнь 2020 года она убедила в наличии оснований для получения налоговых вычетов по расходам на приобретение доли в квартире, лечение и покупку медикаментов свою мать. Введенная в заблуждение женщина предоставила декларации, а ее дочь провела по ним камеральные проверки и утвердила возврат налога. Однако и в этом случае оснований для этого не было.Расследование по уголовному делу проведено управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В ходе следствия экс-инспектор полностью возместила причиненный ущерб.По результатам рассмотрения дела суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничествоВ Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томографВ Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей
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В Севастополе наказали экс-налогового инспектора за махинации с вычетами
В Севастополе экс-налоговый инспектор оштрафован за махинации с вычетами
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор в отношении бывшего налогового инспектора за мошенничество с получением налоговых вычетов. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По данным ведомства, с мая 2019 года и по март 2020 года женщина составила и предоставила в налоговую декларации по налогу на доходы физлиц с незаконно заявленным имущественным и социальными налоговыми вычетами. Более того, будучи государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок, она самостоятельно проверила свои декларации и утвердила возврат заявленной ею суммы налога.
"При этом злоумышленница не имела законных оснований для получения налоговых вычетов, поскольку не подтвердила расходы на оплату лечения и приобретение медикаментов, а доля в квартире приобретена ею у взаимосвязанного лица – собственной матери", — говорится в сообщении.
Кроме того, в период с марта по июнь 2020 года она убедила в наличии оснований для получения налоговых вычетов по расходам на приобретение доли в квартире, лечение и покупку медикаментов свою мать. Введенная в заблуждение женщина предоставила декларации, а ее дочь провела по ним камеральные проверки и утвердила возврат налога. Однако и в этом случае оснований для этого не было.
"Таким образом, в результате незаконных действий бывшего налогового инспектора из федерального бюджета похищено более 650 тысяч рублей", — уточнили в прокуратуре.
Расследование по уголовному делу проведено управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В ходе следствия экс-инспектор полностью возместила причиненный ущерб.
По результатам рассмотрения дела суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
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