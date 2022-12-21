https://crimea.ria.ru/20221221/glavnye-novosti-kryma-21-dekabrya-1126066747.html

Главные новости Крыма: 21 декабря

Главные новости Крыма: 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Главные новости Крыма: 21 декабря

Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне. В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр. Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают... РИА Новости Крым, 21.12.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне. В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр. Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным. Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд. Крымские мэры могут лишиться должности за плохое озеленение. Закрывать Крымский мост на праздники не будут.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Одна кухня объединит всех шефовШефы ведущих крымских ресторанов объединятся в новом гастропроекте "Два шефа – одна кухня", который стартует 4 января. Часть средств, собранных от покупки билетов будут направлены на развитие профессиональных талантов детей-сирот.Новый спорт-центр в СевастополеВ Севастополе построят еще один спортивно-оздоровительный объект, новый центр появится в людном районе рядом с ТЦ, рынком и кинотеатром. Соответствующий эскизный проект получил поддержку экспертов архитектурно-художественного совета города. На первом и втором этаже расположатся спортзал и терраса для йоги, на третьем – медицинский реабилитационный центр, на четвертом – спорткафе.Четыре полосы до ФеодосииГлавгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта подъезда к Феодосии со стороны трассы "Таврида", в итоге двухполосный участок дороги расширят до четырех полос движения. После реконструкции дорога будет отвечать нормам II технической категории с расчетной скоростью 120 км/ч.Повышение стоимости проезда в КрымуОбщественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты.Тариф на междугородний проезд пока планируется не повышать и сохранить его на уровне 2,65 рубля за километр.Крымские мэры покинут посты за плохое озеленениеГлавы администраций крымских муниципалитетов должны уволиться, если к апрелю не выполнят план по озеленению в своих населенных пунктах. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Совесткого района.Из тех, кто к назначенной дате не достигнет показателей, остаться смогут только те, кто представит реальный план стопроцентного достижения показателей до конца 2023 года.Крымский мост на праздники не закроютКрымский мост не планируют закрывать на новогодние праздники, все сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом рассказал первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. Он также уточнил, что о временной приостановке движения по Крымскому мосту всегда сообщается заранее, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно на новогодние праздники.

https://crimea.ria.ru/20221221/krymskoe-prizemlenie-est-li-u-buta-shansy-izbratsya-v-dumu-ot-regiona-1126064086.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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