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Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне
Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне
Шефы ведущих крымских ресторанов объединятся в новом гастропроекте "Два шефа – одна кухня", который стартует 4 января. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T10:48
2022-12-21T10:48
mriya resort &spa
общество
культура
вкусно и полезно
ялта
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Шефы ведущих крымских ресторанов объединятся в новом гастропроекте "Два шефа – одна кухня", который стартует 4 января."Это серия эксклюзивных гастрономических ужинов, которые пройдут в период с января по июнь 2023 года, где шеф-повара ресторанов отеля Mriya Resort &amp; SPA будут готовить вместе со своими коллегами из ведущих ресторанов Крыма. Каждый ужин в рамках проекта будет состоять из шести курсов блюд, по три курса от каждого мастера. Непременное условие для каждой подачи – блюда с использованием локальных продуктов и их новая интерпретация", - сообщили организаторы.Часть средств, собранных от покупки билетов на "Два шефа – одна кухня", будут направлены на развитие профессиональных талантов детей-сирот. Им подарят оборудование для обучения на курсах и мастер-классах по выбранной профессии.От Mriya Resort &amp; SPA в проекте будут участвовать: итальянский ресторан L’Olivo, ресторан паназиатской кухни Mandarin, ресторан русской кухни Villa Café, ресторан локаворской кухни WineKitchen, а также Room service шеф курорта. Партнерами станут известный авторской кухней Simfero, панорамный ресторан "Мекензи 1783", холдинг Roppongi family, первый в Ялте ресторан с собственной пивоварней "ФабрикантЪ", грузинский "Marani", а также гастрономический бар "The Дверь", Palmira Palace Resort &amp; SPA с рестораном "На Крыше", "Piazzetta" отеля Крымский Бриз Hotel &amp; Villas и MODUS бутик-отеля PALAZZA.Сказка в Крыму: Mriya Resort &amp; SPA приглашает на Новый год &gt;&gt;Гастрокультура в Крыму развивается активно – на полуострове открываются современные сыроварни и винодельни, развиваются хозяйства, производящие морепродукты, овощи и специи. Будучи лидером этого направления, Mriya Resort &amp; SPA охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами. В 2022 году курорт выиграл XVII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России".Подробнее ознакомиться с программой гастропроекта, узнать о шеф-поварах и ресторанах, а также забронировать ужин можно на сайте. А следить за актуальной информацией – в Telegram-канале Mriya Resort &amp; SPA.* РекламаID: 4CQwVszH9pQPMRcRiLuООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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5
4.7
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
mriya resort &spa, общество, культура, вкусно и полезно, ялта, туризм в крыму
Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне

Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне

10:48 21.12.2022
 
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAПроект “Два шефа – одна кухня” в Mriya Resort & SPA
Проект “Два шефа – одна кухня” в Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Шефы ведущих крымских ресторанов объединятся в новом гастропроекте "Два шефа – одна кухня", который стартует 4 января.
"Это серия эксклюзивных гастрономических ужинов, которые пройдут в период с января по июнь 2023 года, где шеф-повара ресторанов отеля Mriya Resort & SPA будут готовить вместе со своими коллегами из ведущих ресторанов Крыма. Каждый ужин в рамках проекта будет состоять из шести курсов блюд, по три курса от каждого мастера. Непременное условие для каждой подачи – блюда с использованием локальных продуктов и их новая интерпретация", - сообщили организаторы.
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAПроект “Два шефа – одна кухня” в Mriya Resort & SPA
Проект “Два шефа – одна кухня” в Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Проект “Два шефа – одна кухня” в Mriya Resort & SPA
Часть средств, собранных от покупки билетов на "Два шефа – одна кухня", будут направлены на развитие профессиональных талантов детей-сирот. Им подарят оборудование для обучения на курсах и мастер-классах по выбранной профессии.
От Mriya Resort & SPA в проекте будут участвовать: итальянский ресторан L’Olivo, ресторан паназиатской кухни Mandarin, ресторан русской кухни Villa Café, ресторан локаворской кухни WineKitchen, а также Room service шеф курорта. Партнерами станут известный авторской кухней Simfero, панорамный ресторан "Мекензи 1783", холдинг Roppongi family, первый в Ялте ресторан с собственной пивоварней "ФабрикантЪ", грузинский "Marani", а также гастрономический бар "The Дверь", Palmira Palace Resort & SPA с рестораном "На Крыше", "Piazzetta" отеля Крымский Бриз Hotel & Villas и MODUS бутик-отеля PALAZZA.
Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год >>
Гастрокультура в Крыму развивается активно – на полуострове открываются современные сыроварни и винодельни, развиваются хозяйства, производящие морепродукты, овощи и специи. Будучи лидером этого направления, Mriya Resort & SPA охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами. В 2022 году курорт выиграл XVII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России".
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAПроект “Два шефа – одна кухня” в Mriya Resort & SPA
Проект “Два шефа – одна кухня” в Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Проект “Два шефа – одна кухня” в Mriya Resort & SPA
Подробнее ознакомиться с программой гастропроекта, узнать о шеф-поварах и ресторанах, а также забронировать ужин можно на сайте. А следить за актуальной информацией – в Telegram-канале Mriya Resort & SPA.
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ID: 4CQwVszH9pQPMRcRiLu
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
Mriya Resort &SPAОбществоКультураВкусно и полезноЯлтаТуризм в Крыму
 
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