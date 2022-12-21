https://crimea.ria.ru/20221221/shefy-veduschikh-restoranov-kryma-vstretyatsya-na-odnoy-kukhne-1126025827.html

Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне

Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне

Шефы ведущих крымских ресторанов объединятся в новом гастропроекте "Два шефа – одна кухня", который стартует 4 января. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T10:48

2022-12-21T10:48

2022-12-21T10:48

mriya resort &spa

общество

культура

вкусно и полезно

ялта

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Шефы ведущих крымских ресторанов объединятся в новом гастропроекте "Два шефа – одна кухня", который стартует 4 января."Это серия эксклюзивных гастрономических ужинов, которые пройдут в период с января по июнь 2023 года, где шеф-повара ресторанов отеля Mriya Resort & SPA будут готовить вместе со своими коллегами из ведущих ресторанов Крыма. Каждый ужин в рамках проекта будет состоять из шести курсов блюд, по три курса от каждого мастера. Непременное условие для каждой подачи – блюда с использованием локальных продуктов и их новая интерпретация", - сообщили организаторы.Часть средств, собранных от покупки билетов на "Два шефа – одна кухня", будут направлены на развитие профессиональных талантов детей-сирот. Им подарят оборудование для обучения на курсах и мастер-классах по выбранной профессии.От Mriya Resort & SPA в проекте будут участвовать: итальянский ресторан L’Olivo, ресторан паназиатской кухни Mandarin, ресторан русской кухни Villa Café, ресторан локаворской кухни WineKitchen, а также Room service шеф курорта. Партнерами станут известный авторской кухней Simfero, панорамный ресторан "Мекензи 1783", холдинг Roppongi family, первый в Ялте ресторан с собственной пивоварней "ФабрикантЪ", грузинский "Marani", а также гастрономический бар "The Дверь", Palmira Palace Resort & SPA с рестораном "На Крыше", "Piazzetta" отеля Крымский Бриз Hotel & Villas и MODUS бутик-отеля PALAZZA.Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год >>Гастрокультура в Крыму развивается активно – на полуострове открываются современные сыроварни и винодельни, развиваются хозяйства, производящие морепродукты, овощи и специи. Будучи лидером этого направления, Mriya Resort & SPA охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами. В 2022 году курорт выиграл XVII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России".Подробнее ознакомиться с программой гастропроекта, узнать о шеф-поварах и ресторанах, а также забронировать ужин можно на сайте. А следить за актуальной информацией – в Telegram-канале Mriya Resort & SPA.* РекламаID: 4CQwVszH9pQPMRcRiLuООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com

ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, общество, культура, вкусно и полезно, ялта, туризм в крыму