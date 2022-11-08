https://crimea.ria.ru/20221108/skazka-v-krymu-mriya-resort--spa-priglashaet-na-novyy-god-1125266515.html

Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год

Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год

Курортный комплекс Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год. Праздничная программа с мастер-классами, танцевальными и музыкальными... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T10:01

2022-11-08T10:01

2022-11-08T10:01

mriya resort &spa

крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Курортный комплекс Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год. Праздничная программа с мастер-классами, танцевальными и музыкальными выступлениями будет проходить с 28 декабря по 8 января.К праздникам обширная территория курорта в 64 га будет украшена, развлекать гостей будут более 100 аниматоров и команд, а угощать кулинарными шедеврами - 150 поваров. В подготовке праздника организаторы учтут самые любимые новогодние и рождественские истории - Снежную королеву, Холодное сердце, Щелкунчика, Рождественскую историю и другие. Все новогодние каникулы будут проходить тематические мероприятия: шествия новогодних героев, выступления музыкантов и фокусников, квартирники и многое другое.В куполе тематического парка развлечений "Дримвуд" пройдет празднование семейного нового года: для маленьких гостей подготовлена анимационная программа, а для взрослых – занимательный интерактив. Также здесь можно будет увидеть танцевально-акробатические номера, тесла-шоу, световое шоу и, конечно, получить поздравления от главных гостей Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.2 января гости курортного комплекса смогут насладиться незабываемым балетом "Щелкунчик", а 5 января посетить спектакль "Волшебная книга сказок".Бронирование по номеру горячей линии 8 (800) 444-75-62.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com4CQwVszH9pQNrYEUz1A

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, крым, ялта