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Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год
Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год
Курортный комплекс Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год. Праздничная программа с мастер-классами, танцевальными и музыкальными... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T10:01
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mriya resort &spa
крым
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Курортный комплекс Resort &amp; SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год. Праздничная программа с мастер-классами, танцевальными и музыкальными выступлениями будет проходить с 28 декабря по 8 января.К праздникам обширная территория курорта в 64 га будет украшена, развлекать гостей будут более 100 аниматоров и команд, а угощать кулинарными шедеврами - 150 поваров. В подготовке праздника организаторы учтут самые любимые новогодние и рождественские истории - Снежную королеву, Холодное сердце, Щелкунчика, Рождественскую историю и другие. Все новогодние каникулы будут проходить тематические мероприятия: шествия новогодних героев, выступления музыкантов и фокусников, квартирники и многое другое.В куполе тематического парка развлечений "Дримвуд" пройдет празднование семейного нового года: для маленьких гостей подготовлена анимационная программа, а для взрослых – занимательный интерактив. Также здесь можно будет увидеть танцевально-акробатические номера, тесла-шоу, световое шоу и, конечно, получить поздравления от главных гостей Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.2 января гости курортного комплекса смогут насладиться незабываемым балетом "Щелкунчик", а 5 января посетить спектакль "Волшебная книга сказок".Бронирование по номеру горячей линии 8 (800) 444-75-62.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com4CQwVszH9pQNrYEUz1A
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mriya resort &spa, крым, ялта

Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год

10:01 08.11.2022
 
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAКурортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год
Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Курортный комплекс Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год. Праздничная программа с мастер-классами, танцевальными и музыкальными выступлениями будет проходить с 28 декабря по 8 января.
К праздникам обширная территория курорта в 64 га будет украшена, развлекать гостей будут более 100 аниматоров и команд, а угощать кулинарными шедеврами - 150 поваров. В подготовке праздника организаторы учтут самые любимые новогодние и рождественские истории - Снежную королеву, Холодное сердце, Щелкунчика, Рождественскую историю и другие. Все новогодние каникулы будут проходить тематические мероприятия: шествия новогодних героев, выступления музыкантов и фокусников, квартирники и многое другое.
© Nazyrov IslamКурортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год
Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год
© Nazyrov Islam
"31 декабря состоится гала-вечер в самом большом бальном зале в Крыму площадью в 1152 м2. Гостей ждут грандиозное представление, шоу-программа, выступление кавер- группы, интерактив от ведущего и Деда Мороза, изысканная крымская и утонченная европейская кухня. Хедлайнеры вечера - Глюк’oZa и группа BURITO", - сообщили организаторы.
В куполе тематического парка развлечений "Дримвуд" пройдет празднование семейного нового года: для маленьких гостей подготовлена анимационная программа, а для взрослых – занимательный интерактив. Также здесь можно будет увидеть танцевально-акробатические номера, тесла-шоу, световое шоу и, конечно, получить поздравления от главных гостей Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAКурортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год
Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает на Сказочный Новый год
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
2 января гости курортного комплекса смогут насладиться незабываемым балетом "Щелкунчик", а 5 января посетить спектакль "Волшебная книга сказок".
Бронирование по номеру горячей линии 8 (800) 444-75-62.
*реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
4CQwVszH9pQNrYEUz1A
Mriya Resort &SPAКрымЯлта
 
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