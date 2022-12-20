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Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды
Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды
Семьдесят улиц крымской столицы с вечера вторника до утра четверга останутся без воды. Кроме того, 20 декабря отключения затронут и ряд других муниципалитетов... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T11:59
2022-12-20T11:59
крым
симферополь
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Семьдесят улиц крымской столицы с вечера вторника до утра четверга останутся без воды. Кроме того, 20 декабря отключения затронут и ряд других муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Два дня без водыВ Симферополе из-за работ на сетях с 23 часов 20 декабря до 6 часов утра 22 декабря воды не будет по улицам: Узловая, Героев Сталинграда, М. Василевского, М. Донского, Енисейская, Иртышская, Енисейский проезд, Байкальский проезд, Амурская, Обская, Ленская, Валдайская, Сакский проезд, Глухова, Высоковольтный проезд, Семафорная, Депутатская, Сигнальная, Сиреневая, Льдозаводская, Контейнерная, Ухтомского, Семафорный проезд, Генова, Тюльпанная, Л. Украинки, проезд Проводников, Фиалковая, Новаторов, Паровозная, Станционная, Летчиков, Локомотивная, Азовская, Проводников, Москалева, Туристов, Альпинистов, Западная, Строителей, Планеристов, Харьковская, Маркевича, Широкая, Запорожская, Машинистов, Энтузиастов, Цимлянская, Муромская, Луганская, Черниговская, Новая, Урожайная, Мраморная, Полтавская, Шахтеров,Жилкомплекс "Жигулина Роща", частично Евпаторийское шоссе и село Петровка.Также на этот период без воды остаются жители переулков Пищевой, Контейнерный, Ухтомского, Арктический Тюльпанный, Альпинистов, Проводников, Туристов, Крутой, Планеристов, Полтавский, Мраморный, Широкий, Строителей, Киевский и одноименном тупике.Отключения во вторникТакже до 17 часов без воды останутся симферопольские улицы М. Залки, Центральная, Алексеева, Кременчугская, П. Осипенко, Фомина, Раснецова, Александровская, Курцовская, Артилерийская, Черноморская, Красноармейская, частично Чехова и Крылова.Кроме того, до 18 часов воды не будет в Керчи по улице Орджоникидзе, 118а, б, до 16 часов – в красногвардейском селе Петровка, до 13.00 – в Алуште по улице Октябрьской.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: как надолго хватит воды в КрымуКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученыйКак экономить на воде, не меняя привычек
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Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды

В Симферополя с вечера вторника до четверга не будет воды на семидесяти улицах – адреса

11:59 20.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВ Симферополя с вечера вторника до четверга не будет воды на семидесяти улицах
В Симферополя с вечера вторника до четверга не будет воды на семидесяти улицах - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Семьдесят улиц крымской столицы с вечера вторника до утра четверга останутся без воды. Кроме того, 20 декабря отключения затронут и ряд других муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Два дня без воды

В Симферополе из-за работ на сетях с 23 часов 20 декабря до 6 часов утра 22 декабря воды не будет по улицам: Узловая, Героев Сталинграда, М. Василевского, М. Донского, Енисейская, Иртышская, Енисейский проезд, Байкальский проезд, Амурская, Обская, Ленская, Валдайская, Сакский проезд, Глухова, Высоковольтный проезд, Семафорная, Депутатская, Сигнальная, Сиреневая, Льдозаводская, Контейнерная, Ухтомского, Семафорный проезд, Генова, Тюльпанная, Л. Украинки, проезд Проводников, Фиалковая, Новаторов, Паровозная, Станционная, Летчиков, Локомотивная, Азовская, Проводников, Москалева, Туристов, Альпинистов, Западная, Строителей, Планеристов, Харьковская, Маркевича, Широкая, Запорожская, Машинистов, Энтузиастов, Цимлянская, Муромская, Луганская, Черниговская, Новая, Урожайная, Мраморная, Полтавская, Шахтеров,Жилкомплекс "Жигулина Роща", частично Евпаторийское шоссе и село Петровка.
Также на этот период без воды остаются жители переулков Пищевой, Контейнерный, Ухтомского, Арктический Тюльпанный, Альпинистов, Проводников, Туристов, Крутой, Планеристов, Полтавский, Мраморный, Широкий, Строителей, Киевский и одноименном тупике.

Отключения во вторник

Также до 17 часов без воды останутся симферопольские улицы М. Залки, Центральная, Алексеева, Кременчугская, П. Осипенко, Фомина, Раснецова, Александровская, Курцовская, Артилерийская, Черноморская, Красноармейская, частично Чехова и Крылова.
Кроме того, до 18 часов воды не будет в Керчи по улице Орджоникидзе, 118а, б, до 16 часов – в красногвардейском селе Петровка, до 13.00 – в Алуште по улице Октябрьской.
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