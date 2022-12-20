https://crimea.ria.ru/20221220/semdesyat-ulits-simferopolya-pochti-na-dvoe-sutok-ostanutsya-bez-vody-1126008772.html

Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды

Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды

Семьдесят улиц крымской столицы с вечера вторника до утра четверга останутся без воды. Кроме того, 20 декабря отключения затронут и ряд других муниципалитетов... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T11:59

2022-12-20T11:59

2022-12-20T11:59

крым

симферополь

керчь

алушта

вода в крыму

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076665_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_38bd4f749102b2c042b9e23c15c8f567.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Семьдесят улиц крымской столицы с вечера вторника до утра четверга останутся без воды. Кроме того, 20 декабря отключения затронут и ряд других муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Два дня без водыВ Симферополе из-за работ на сетях с 23 часов 20 декабря до 6 часов утра 22 декабря воды не будет по улицам: Узловая, Героев Сталинграда, М. Василевского, М. Донского, Енисейская, Иртышская, Енисейский проезд, Байкальский проезд, Амурская, Обская, Ленская, Валдайская, Сакский проезд, Глухова, Высоковольтный проезд, Семафорная, Депутатская, Сигнальная, Сиреневая, Льдозаводская, Контейнерная, Ухтомского, Семафорный проезд, Генова, Тюльпанная, Л. Украинки, проезд Проводников, Фиалковая, Новаторов, Паровозная, Станционная, Летчиков, Локомотивная, Азовская, Проводников, Москалева, Туристов, Альпинистов, Западная, Строителей, Планеристов, Харьковская, Маркевича, Широкая, Запорожская, Машинистов, Энтузиастов, Цимлянская, Муромская, Луганская, Черниговская, Новая, Урожайная, Мраморная, Полтавская, Шахтеров,Жилкомплекс "Жигулина Роща", частично Евпаторийское шоссе и село Петровка.Также на этот период без воды остаются жители переулков Пищевой, Контейнерный, Ухтомского, Арктический Тюльпанный, Альпинистов, Проводников, Туристов, Крутой, Планеристов, Полтавский, Мраморный, Широкий, Строителей, Киевский и одноименном тупике.Отключения во вторникТакже до 17 часов без воды останутся симферопольские улицы М. Залки, Центральная, Алексеева, Кременчугская, П. Осипенко, Фомина, Раснецова, Александровская, Курцовская, Артилерийская, Черноморская, Красноармейская, частично Чехова и Крылова.Кроме того, до 18 часов воды не будет в Керчи по улице Орджоникидзе, 118а, б, до 16 часов – в красногвардейском селе Петровка, до 13.00 – в Алуште по улице Октябрьской.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: как надолго хватит воды в КрымуКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученыйКак экономить на воде, не меняя привычек

крым

симферополь

керчь

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, керчь, алушта, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма