https://crimea.ria.ru/20221219/na-severe-kryma-retsidivist-szheg-tysyachu-tyukov-sena-i-poydet-pod-sud-1125988956.html

На севере Крыма рецидивист сжег тысячу тюков сена и пойдет под суд

На севере Крыма рецидивист сжег тысячу тюков сена и пойдет под суд - РИА Новости Крым, 19.12.2022

На севере Крыма рецидивист сжег тысячу тюков сена и пойдет под суд

41-летнего неоднократно судимого жителя Джанкойского района обвиняют в умышленном поджоге тысячи тюков сена. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчине грозит РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T15:15

2022-12-19T15:15

2022-12-19T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. 41-летнего неоднократно судимого жителя Джанкойского района обвиняют в умышленном поджоге тысячи тюков сена. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Ущерб — 60 тысяч рублейПо данным пресс-службы, в полицию обратился 37-лентий местный житель с сообщением о том, что неизвестные сожгли тысячу тюков сена, принадлежавшего его родителями. Ущерб составил 60 тыс. рублей. Место пожара изучили следователи и специалисты МЧС. После полицейские опросили соседей. В итоге подозреваемого задержали:Бутылка с бензиномТеперь злоумышленника будут судить за умышленный поджог. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Ранее севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены. Каждый раз после поджога он скрывался, а жильцы оперативно ликвидировали возгорания. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленнойВ Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсоветаДве машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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