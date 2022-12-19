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На севере Крыма рецидивист сжег тысячу тюков сена и пойдет под суд
На севере Крыма рецидивист сжег тысячу тюков сена и пойдет под суд - РИА Новости Крым, 19.12.2022
На севере Крыма рецидивист сжег тысячу тюков сена и пойдет под суд
41-летнего неоднократно судимого жителя Джанкойского района обвиняют в умышленном поджоге тысячи тюков сена. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчине грозит РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T15:15
2022-12-19T15:15
2022-12-19T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. 41-летнего неоднократно судимого жителя Джанкойского района обвиняют в умышленном поджоге тысячи тюков сена. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Ущерб — 60 тысяч рублейПо данным пресс-службы, в полицию обратился 37-лентий местный житель с сообщением о том, что неизвестные сожгли тысячу тюков сена, принадлежавшего его родителями. Ущерб составил 60 тыс. рублей. Место пожара изучили следователи и специалисты МЧС. После полицейские опросили соседей. В итоге подозреваемого задержали:Бутылка с бензиномТеперь злоумышленника будут судить за умышленный поджог. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Ранее севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены. Каждый раз после поджога он скрывался, а жильцы оперативно ликвидировали возгорания. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленнойВ Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсоветаДве машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
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джанкой, происшествия, крым, новости крыма, новости, общество
На севере Крыма рецидивист сжег тысячу тюков сена и пойдет под суд
Неоднократно судимого жителя Джанкойского района обвиняют в поджоге тысячи тюков сена
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. 41-летнего неоднократно судимого жителя Джанкойского района обвиняют в умышленном поджоге тысячи тюков сена. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ущерб — 60 тысяч рублей
По данным пресс-службы, в полицию обратился 37-лентий местный житель с сообщением о том, что неизвестные сожгли тысячу тюков сена, принадлежавшего его родителями. Ущерб составил 60 тыс. рублей. Место пожара изучили следователи и специалисты МЧС. После полицейские опросили соседей. В итоге подозреваемого задержали:
Бутылка с бензином
"Им оказался неоднократно судимый 41-летний местный житель. Задержанный признался в поджоге и пояснил сотрудникам полиции, что на одной из заправок он набрал в баклажку бензин и поджог сено, с умыслом уничтожить имущество", — уточнили в полиции.
Теперь злоумышленника будут судить за умышленный поджог. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены. Каждый раз после поджога он скрывался, а жильцы оперативно ликвидировали возгорания.
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