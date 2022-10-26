https://crimea.ria.ru/20221026/v-krymu-sud-vynes-prigovor-podzhigatelyu-zdaniya-administratsii-selsoveta-1125090500.html
В Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсовета
В Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсовета - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсовета
Советский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю села Пушкино за поджог здания администрации сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:29
2022-10-26T11:29
2022-10-26T11:23
крым
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Советский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю села Пушкино за поджог здания администрации сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Инцидент произошел в июне 2022 года. В ночное время нетрезвый мужчина, из хулиганских побуждений и намереваясь уничтожить чужое имущество, из подручных материалов изготовил самодельные зажигательные предметы, похожие на "коктейль Молотова". И бросил их в окна здания администрации Пушкинского сельского поселения.В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину, однако от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ (не обязательство свидетельствовать против себя самого). По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также с злоумышленника взысканы 700 тысяч материального ущерба.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220520/krasochnomu-vandalu-iz-evpatorii-grozit-15-let-tyurmy-za-popytku-terakta-1123291275.html
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крым, происшествия, закон и право
В Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсовета
Суд приговорил к колонии поджигателя здания Пушкинского сельсовета в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Советский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю села Пушкино за поджог здания администрации сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в июне 2022 года. В ночное время нетрезвый мужчина, из хулиганских побуждений и намереваясь уничтожить чужое имущество, из подручных материалов изготовил самодельные зажигательные предметы, похожие на "коктейль Молотова". И бросил их в окна здания администрации Пушкинского сельского поселения.
"Убедившись, что в помещении администрации произошло интенсивное горение, подсудимый с места совершения преступления скрылся. В результате указанных действий произошло возгорание депутатской комнаты и уничтожение части имущества", - говорится в сообщении.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину, однако от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ (не обязательство свидетельствовать против себя самого). По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также с злоумышленника взысканы 700 тысяч материального ущерба.
Приговор в законную силу пока не вступил.