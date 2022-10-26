https://crimea.ria.ru/20221026/v-krymu-sud-vynes-prigovor-podzhigatelyu-zdaniya-administratsii-selsoveta-1125090500.html

В Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсовета

В Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсовета - РИА Новости Крым, 26.10.2022

В Крыму суд вынес приговор поджигателю здания администрации сельсовета

Советский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю села Пушкино за поджог здания администрации сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T11:29

2022-10-26T11:29

2022-10-26T11:23

крым

происшествия

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120567329_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_451161ab39108adc6295ef18499264a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Советский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю села Пушкино за поджог здания администрации сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Инцидент произошел в июне 2022 года. В ночное время нетрезвый мужчина, из хулиганских побуждений и намереваясь уничтожить чужое имущество, из подручных материалов изготовил самодельные зажигательные предметы, похожие на "коктейль Молотова". И бросил их в окна здания администрации Пушкинского сельского поселения.В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину, однако от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ (не обязательство свидетельствовать против себя самого). По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также с злоумышленника взысканы 700 тысяч материального ущерба.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220520/krasochnomu-vandalu-iz-evpatorii-grozit-15-let-tyurmy-za-popytku-terakta-1123291275.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, закон и право