https://crimea.ria.ru/20221107/krymchanin-otpravilsya-v-koloniyu-za-podzhog-doma-eks-vozlyublennoy-1125260761.html

Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленной

Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленной - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленной

Жителя Бахчисарая отправили в колонию за поджог дома бывшей возлюбленной и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T12:51

2022-11-07T12:51

2022-11-07T12:51

происшествия

бахчисарай

прокуратура республики крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарая отправили в колонию за поджог дома бывшей возлюбленной и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220922/simferopolets-reshil-otomstit-za-zhenu-i-ustroil-perepolokh-v-supermarkete-1124589276.html

бахчисарай

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, бахчисарай, прокуратура республики крым, закон и право