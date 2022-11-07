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Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленной - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленной
Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленной - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленной
Жителя Бахчисарая отправили в колонию за поджог дома бывшей возлюбленной и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T12:51
2022-11-07T12:51
происшествия
бахчисарай
прокуратура республики крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарая отправили в колонию за поджог дома бывшей возлюбленной и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220922/simferopolets-reshil-otomstit-za-zhenu-i-ustroil-perepolokh-v-supermarkete-1124589276.html
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происшествия, бахчисарай, прокуратура республики крым, закон и право
Крымчанин отправился в колонию за поджог дома экс-возлюбленной

Жителя Бахчисарая отправили на два года в колонию за поджог дома экс-возлюбленной

12:51 07.11.2022
 
© Depositphotos / jag_czОгонь
Огонь
© Depositphotos / jag_cz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарая отправили в колонию за поджог дома бывшей возлюбленной и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, 1 мая этого года 38-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом бывшей сожительницы и поджег кухню. После этого он похитил ее мобильный телефон и скрылся. В результате женщине причинен ущерб в размере 3,3 млн рублей.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ПроисшествияБахчисарайПрокуратура Республики КрымЗакон и право
 
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