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Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
В Крыму возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей в Феодосии, полиция устанавливает причастных к совершению преступления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T16:40
2022-09-17T16:40
2022-09-17T16:40
коктебель
феодосия
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей в Феодосии, полиция устанавливает причастных к совершению преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Крым.Там уточнили, что по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 167 УК РФ."Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", — добавили в министерстве.
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коктебель, феодосия, происшествия, мвд по республике крым
Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
В Феодосии ночью сожгли две машины, полиция ищет преступников
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей в Феодосии, полиция устанавливает причастных к совершению преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Крым.
"Сегодня около 3 часов ночи в полицию г. Феодосии поступила информация о возгорании двух транспортных средств в п. Коктебель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели", — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 167 УК РФ.
"Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", — добавили в министерстве.