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Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело

Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей в Феодосии, полиция устанавливает причастных к совершению преступления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T16:40

2022-09-17T16:40

2022-09-17T16:40

коктебель

феодосия

происшествия

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей в Феодосии, полиция устанавливает причастных к совершению преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Крым.Там уточнили, что по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 167 УК РФ."Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", — добавили в министерстве.

коктебель

феодосия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, феодосия, происшествия, мвд по республике крым